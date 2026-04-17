Fabian Scherger ist die Nummer eins beim SV Heimstetten

Nach überstandener Verletzung zunächst auf der Bank: Fabian Scherger. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten hat die Torhüterfrage entschieden. Fabian Scherger geht als Nummer eins in die neue Saison. Moritz Knauf hat das Nachsehen.

Sechs Spiele vor Saisonende ist der SV Heimstetten mittendrin im Kampf um den dritten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd, der vermutlich zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Und doch ist vor dem Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen den SV Erlbach beim SVH nichts zu spüren von Aufstiegskampf – schließlich hat der Club keine Lizenz für die Regionalliga beantragt.

Vielmehr ist man in Heimstetten schon vollauf dabei, die Weichen für eine weitere Saison in der Bayernliga zu stellen. Und hier hat das Trainerteam kürzlich eine wichtige und laut Coach Sarah Romert „sehr schwere“ Entscheidung getroffen. So wird Fabian Scherger als Nummer eins in die kommende Saison gehen. Das Nachsehen hat dagegen Moritz Knauf, der in dieser Spielzeit bislang auf neun Einsätze gekommen ist.

Es sei auch der Wunsch der zwei Torhüter gewesen, frühzeitig die Nummer eins für nächste Saison festzulegen, sagt Romert. Nachdem sich das Trainerteam für Scherger entschieden habe, sei dieser auch in die Startformation zurückgekehrt. „Weil wir ihn mit Blick auf nächste Saison in Spielpraxis bringen wollten“, so Romert.

Der 24-Jährige wird somit auch am Samstag zwischen den Pfosten stehen, wenn es sein SVH mit dem Tabellensechsten Erlbach zu tun bekommt, der die vergangenen zwei Spielzeiten als Meister und Dritter beendet hat. „Das ist ein Gegner, der neben einer guten individuellen Qualität auch eine eingeschworene Truppe ist“, sagt Sarah Romert. „Die werden uns sicher mega fordern.“

Und doch geht der Tabellenvierte Heimstetten als Favorit in die Partie. Schließlich ist der SVH dieses Jahr noch ungeschlagen, hat 18 von 24 möglichen Punkten geholt und zuletzt einen 6:1-Kantersieg bei Türkspor Augsburg gelandet. „Wir haben uns als Mannschaft gefunden“, unterstreicht die Trainerin. „Jeder fühlt sich mega wohl im Team.“

Dies habe sich auch bei den Einzelgesprächen mit den Spielern über ihre Zukunftsaussichten gezeigt, die in den vergangenen Wochen geführt wurden. „Fast alle wollen bei uns weitermachen“, berichtet Sarah Romert. Insofern werde es in der Sommerpause – anders als im Vorjahr – keinen großen Umbruch geben. „Wir werden nur ganz punktuell noch Jungs dazunehmen“, kündigt die Trainerin an. „Ansonsten wird der bestehende Kader in großen Teilen zusammenbleiben.“ (ps)