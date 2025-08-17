Fabian Rüdlin rettet mit seinem Tor dem SC Freiburg II einen Punkt

Die guten Nachrichten vorweg: Der SC Freiburg II hat wie schon beim 5:3-Heimerfolg gegen den FC 08 Homburg am vergangenen Sonntag Moral gezeigt und einen Rückstand korrigiert. "Meiner Mannschaft mache ich ein Kompliment dafür, dass sie bei den hohen Temperaturen ein 0:2 noch in ein 2:2 umbiegt", so SC-Trainer Bernhard Weis. Dabei stand nach auskurierter Knieverletzung erstmals in dieser Saison Jaaso Jantunen im Tor. Der finnische Junioren-Nationalspieler hatte zuletzt passen müssen.

Und auch bei Bruno Ogbus geht es Stück für Stück in die richtige Richtung. Der 19-Jährige aus dem Profikader lief als Rechtsverteidiger im 4-2-3-1-System von Bernhard Weis auf und durfte 45 Minuten mitwirken. Bei den als Leistungsträger eingeplanten Marc Hornschuh und Leon Catak zeichnet sich eine Rückkehr zu vollen Kräften ab. Beide nahmen zunächst auf der Bank Platz, Catak kam in der Schlussphase bereits wieder zu Einsatzminuten.

Freiburg: Jantunen – Ogbus (46. Atemkeng), Nuur Mohamed (62. Ketterer), Schopper, Steinmann – Rüdlin, Wagner – Amegnaglo (62. Wiklöf), Zelic (85. Catak), Tober – Fetsch (78. Schulten). Tore: 1:0 Sitter (38., FE), 2:0 Wilke (54.), 2:1 Fetsch (59.), 2:2 Rüdlin (90.+5). SR: Hoffmann (Mannheim). Zuschauer: 510.