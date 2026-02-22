Fabian Past kehrt zum SV Wörth zurück

Teammanger Hertreiter, Fabian Past und Abteilungsleiter Enders – Foto: Justvan T.

Mit der Rückkehr von Fabian Past zur neuen Saison setzt der Verein ein starkes Zeichen für Identifikation und Kontinuität. Past, der bereits als Jugendspieler das Trikot des SV Wörth trug und später als Leistungsträger bei der ersten Mannschaft voranging, bringt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch echte Vereins-DNA mit.

Abteilungsleiter Thomas Justvan: „Wir waren in den vergangenen Jahren immer wieder mit Fabi im Austausch, der Kontakt ist nie abgerissen. Wann immer es möglich war, hat er unsere Spiele als Zuschauer verfolgt – und war dabei natürlich stets ein gern gesehener Gast. Umso schöner ist es, dass sich für ihn nun der Kreis schließt und er wieder nach Hause kommt. Für uns ist das eine Riesensache. Mit seiner Einstellung und seiner Qualität wird er uns sicherlich sofort weiterhelfen.“

Fabian Past: „Für mich ist die Rückkehr zum SV Wörth etwas ganz Besonderes. Ich habe die Entwicklung des Vereins und der Mannschaft immer verfolgt und war, wenn es möglich war, auch bei Spielen vor Ort. Sehr beeindruckend war das letzte Saisonspiel, in dem der SV Wörth vor 600 Zuschauer mit einem Heimsieg die Vizemeisterschaft eintütete. Jetzt wieder das Trikot meines Heimatvereins tragen zu dürfen, fühlt sich einfach richtig an. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team anzugreifen, Verantwortung zu übernehmen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Ich werde alles geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen. Aber jetzt möchte ich in der Rückrunde beim TSV Landshut-Auloh nochmal alles investieren um in der Rückrunde den maximalen Erfolg einzufahren!“