Fabian Nopper, FC Waldkirch: "Glaube ist da, aber es wird ganz schwer"

Als erstes der sieben Verbandsligateams aus dem Fußballbezirk Freiburg betritt der FC Waldkirch am Mittwoch wieder in einer Ligapartie den Platz. Das Nachholspiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen könnte den Weg vorzeichnen.

Eine Saison im grauen Mittelmaß - ach, wie schön: Der FC Waldkirch wäre sehr gerne in der Außenwirkung betrachten mal wieder langweilig gewesen. Doch es kam anders: Zahlreiche Faktoren erschwerten der Mannschaft um Spielertrainer Fabian Nopper die vergangenen Monate. Besserung ist vor dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2025 am Mittwoch gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen nur bedingt in Sicht. "Es war kein einfaches Halbjahr. Wir hatten seit der Frühphase der Saison konstant nur zehn bis zwölf Spieler im Training, das macht es nicht leichter", so Nopper. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.