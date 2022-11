Fabian Niederprüm: "Hege keinen Groll gegen den Freiburger FC" Ehemaliger Trainer des Freiburger FC II äußert sich zur Trennung nach nur drei Monaten

Horst Schepputat hatte eine Woche nach dem Rücktritt der BZ gesagt, dass er die Gründe des Trainergespanns nicht nachvollziehen könne. Laut Schepputat hätten die beiden Trainer ihre Entscheidung mit dem Gefühl begründet, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen. Dieser Darstellung trat Fabian Niederprüm nun entgegen, und sprach dabei auch für seinen Kollegen Jean-Pierre Ketterer. "Ich bin überrascht über diese Aussage. Für unseren Rücktritt waren vor allem nicht-sportliche Aspekte im Verein ausschlaggebend, die unserer Meinung nach nicht richtig angepackt wurden", so Niederprüm. Genau so hätten die Trainer es auch in einem strategischen Gespräch mit der Vereinsführung kommuniziert. Die sportlich schwierige Situation des FFC II, der in der Landesliga II mittlerweile auf einem Abstiegsplatz steht, sei nicht ausschlaggebend gewesen für die Entscheidung. "So, wie es öffentlich dargestellt wurde, entspricht es einfach nicht der Wahrheit", meinte der Ex-Trainer.