Fabian Mätz ist der neue Trainer des VfR Willstätt

Bei seinem Heimatverein Spvgg Kehl-Sundheim konnte er erste Erfahrungen als Trainer sammeln. Noch als aktiver Spieler übernahm Mätz die Funktion des Spielausschusses in Sundheim und unterstützte dabei seinen Bruder und Trainer Nicolas „Nicki” Mätz, der einst Oberligaspieler beim Kehler FV war. In der Saison 2022/23 übernahm Fabian Mätz immer mehr Aufgaben, da sein älterer Bruder berufsbedingt kürzertreten musste. Zur Rückrunde war er dann alleiniger Cheftrainer im Kehler Dorf, dem zentralen Stadtteil von Kehl.

In den Saisons 2022/23 und 2023/24 führte er die Spvgg Kehl-Sundheim jeweils auf Platz vier in der Kreisliga A Nord. In der vergangenen Saison legte Mätz eine Pause ein. Zur neuen Saison übernimmt der junge Trainer erstmals die Aufgabe als Cheftrainer bei einem externen Verein. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga spielt der VfR Willstätt nach neun Jahren wieder in der Kreisliga A Nord.

„Wir freuen uns, mit Fabian Mätz einen jungen und hungrigen Trainer gefunden zu haben, der Lust hat, unseren vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg mitzugehen. Fabi kennt die Kreisliga A sehr gut und ist im Hanauerland gut vernetzt. Wir freuen uns, dass er sich für den VfR Willstätt und unseren Weg entschieden hat", so der Spielausschuss-Vorsitzende des VfR, Adrian Heck. „Fabi und ich kennen uns noch aus der Zeit, als ich viele Jahre lang sein Trainer beim Kehler FV war – von den C- bis zu den A-Junioren und der U23. Er ist ein super Typ und kommt aus einer echten Fußballerfamilie. Ich freue mich, einem jungen Trainer, den ich schon lange gut kenne, meine Erfahrungen mitgeben zu können", so der sportliche Leiter des VfR Willstätt, Asbet Asa.