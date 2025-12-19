Fabian Mätz auch in der Saison 26/27 Trainer des VfR Willstätt

Auch Co-Trainer Hans Kloos hat seine Zusage gegeben und geht in seine vierte Saison als Co-Trainer der Herren des VfR Willstätt. „Der eingeschlagene Weg ist unser Ziel, unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz oder kurzfristigen Ergebnissen“, so VfR-Vorstand Stefan Hochwald. „Wir wussten, dass wir mit einem sehr dünnen Kader mit vielen jungen Spielern in die neue Saison gehen. Viel passieren durfte nicht, und Leistungsschwankungen junger Spieler sind hier mit einkalkuliert.“ So der Spielausschussvorsitzende des VfR, Adrian Heck. Nach einem guten Saisonstart mit einem deutlichen Pokalsieg gegen den Ligakonkurrenten Tiergarten-Haslach und sechs Punkten in den ersten beiden Ligaspielen steht der VfR aktuell nach 13 sieglosen Spielen in der Tabelle Stück für Stück nach unten durchgereicht da. „Leider haben sich in den ersten beiden Ligaspielen die torgefährlichen Offensivspieler Luka Petrovic und Benoit Diatta schwer verletzt. Beide sind für den Rest der Hinrunde ausgefallen. Luka hat in zwei Spielen drei Tore und Benoit in drei Spielen vier Tore erzielt. Diese Spieler können wir nicht ersetzen. In der Folge fehlte in der Hinrunde nach vorne oft die Entlastung und es wurden zu wenig Tore erzielt.“ So der ehemalige Torjäger Heck weiter. Beim VfR schätzt man die Lage entsprechend realistisch ein und bewahrt die Ruhe. „Die jungen Spieler konnten sich im Laufe der Hinrunde bereits entwickeln, die erfahrenen Spieler ziehen gut mit und führen die jungen Teamkollegen. Die Trainingsbeteiligung und die Einstellung, der Einsatz und die Disziplin der Mannschaft stimmen. Fabi und Hans leisten gute Arbeit. Wenn wir so weitermachen, dann werden sich auch die Ergebnisse über kurz oder lang wieder einstellen.“ , so Heck abschließend. Bereits im Sommer haben sich beide Seiten darauf verständigt, den eingeschlagenen Weg langfristig gemeinsam zu gehen, sodass die Zusage für die neue Saison reine Formsache war. „Fabi ist ein junger, hungriger Trainer, der zu unserem Weg passt. Er ist gut beim VfR angekommen, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so der sportliche Leiter des VfR, Asbet Asa. Zur Winterpause wird es keine Veränderungen im Kader des VfR geben. Es stehen die Teilnahmen am eigenen Hallenturnier am 4. Januar und in Niederschopfheim am 17. Januar an. Der Trainingsauftakt in die Rückrunde ist am Samstag, den 31. Januar.