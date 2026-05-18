Fabian Lübbers wird neuer Cheftrainer des SV Rödinghausen 34-jähriger A-Lizenz-Inhaber kommt vom Ligarivalen Lotte von Pascal Brinkmann · Heute, 06:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Beim SV Rödinghausen ist die wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison gefallen: Fabian Lübbers wird nach FuPa-Informationen ab Sommer neuer Cheftrainer des Regionalligisten und tritt damit die Nachfolge von Lars Fleischer an. Mit der Verpflichtung des aktuellen Trainers der Sportfreunde Lotte setzen die Verantwortlichen am Wiehen auf einen jungen, aber bereits sehr erfahrenen Fußballfachmann. Lübbers entschied sich zuletzt gegen eine Vertragsverlängerung in Lotte und wagt nun den nächsten Schritt seiner Trainerlaufbahn.

Erfolgreiche Jahre in Lotte Vier Jahre lang stand Lübbers bei den Sportfreunden Lotte an der Seitenlinie und entwickelte die Mannschaft kontinuierlich weiter. In insgesamt 152 Pflichtspielen holte seine Mannschaft einen starken Punkteschnitt von 1,84 Zählern pro Partie – Werte, die seine erfolgreiche Arbeit eindrucksvoll unterstreichen. Auch im Pokal war Lübbers mit den Sportfreunden Lotte sehr erfolgreich. Der 34-Jährige führte die Lotter Mannschaft bereits zweimal in den DFB-Pokal. Nun könnte sogar die dritte Teilnahme perfekt gemacht werden: Im Finale des Westfalenpokals treffen die Sportfreunde Lotte am Samstag, den 23. Mai, um 16.30 Uhr auf den SC Verl. Mit einem Sieg würde Lübbers den dritten Pokaleinzug seiner Trainerlaufbahn feiern.

Fabian Lübbers sammelte sowohl als Spieler als auch als Trainer Erfahrungen beim SV Lippstadt 08 sowie beim FC Schalke 04. Auch als Spieler kennt Lübbers den höherklassigen Amateurfußball bestens. Zwischen 2012 und 2019 arbeitete er unter Trainern wie Daniel Berlinski und dem heutigen Daniel Farke, der mittlerweile bei Leeds United tätig ist. Insgesamt absolvierte Lübbers 158 Oberliga- sowie 148 Regionalligaspiele.