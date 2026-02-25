Fabian Lang begleitet Heimspieltage bis Saisonende Geschäftsstellenleiter der Fußballabteilung scheidet Ende Februar aus – Verein plant würdige Verabschiedung beim letzten Heimspiel von red · Heute, 19:31 Uhr · 0 Leser

Beim TuS Blau Weiss Lohne endet die Tätigkeit von Fabian Lang als Geschäftsstellenleiter der Fußballabteilung zum 28. Februar. Verein und Lang haben sich jedoch darauf verständigt, die Zusammenarbeit in einem zentralen Bereich fortzuführen: Bis zum Saisonende wird er weiterhin die Organisation der Heimspieltage begleiten.

Geordneter Übergang im Tagesgeschäft Mit der Vereinbarung stellt der Klub sicher, dass die Abläufe an Spieltagen in vertrauten Händen bleiben. Während sich die Wege im operativen Tagesgeschäft trennen, bleibt Lang in der entscheidenden Phase der Saison eine wichtige Stütze im Hintergrund. Der Verein betont, dass diese Lösung Kontinuität gewährleistet und gleichzeitig einen geordneten Übergang ermöglicht.

Dank für langjähriges Engagement Der TuS Blau Weiss Lohne würdigt Langs Einsatz und Verlässlichkeit in den vergangenen Jahren ausdrücklich. Seine Arbeit habe maßgeblich zur Organisation und Weiterentwicklung der Abläufe rund um den Spielbetrieb beigetragen. Statt eines stillen Abschieds plant der Verein daher eine offizielle Verabschiedung im Stadion, um seine Verdienste angemessen zu würdigen.