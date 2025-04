Fabian Kianpour verlängert – und heißt seinen Bruder willkommen

Weiter geht es mit den Planungen für die kommende Saison, Normannias Sportdirektor Stephan Fichter hat die nächsten Neuigkeiten parat. Zunächst freut er sich über die Vertragsverlängerung von Fabian Kianpour, der bis 2027 unterschrieben hat. Dann freut er sich darüber, dass Julian Kianpour von der U19 des VfR Aalen in den Schwerzer wechselt. Nein, der Name ist kein Zufall, es ist der kleine Bruder des defensiven Abräumers im Mittelfeld.

Familienzusammenkunft im Schwerzer also, bekanntlich nicht das erste Mal in der langen Vereinshistorie des Gmünder Fußballklubs. Dass Fabian Kianpour bei der Normannia verlängert, wird die wenigsten wundern und dass die Normannia mit dem Sechser verlängern wollte, ebenso wenig.

„Nach so vielen Jahren sind mir die Menschen rund um den Verein ans Herz gewachsen und es macht mir nach wie vor großen Spaß, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen“, so Kianpour weiter. Sportlich dürfe es aus seiner Sicht natürlich ähnlich erfolgreich bleiben wie in den vergangenen Jahren Ganz selten ist Kianpour auf der Bank, er zählt zu den Stammspielern bei der Normannia, zu denjenigen, auf die sich Gmünds Trainer verlassen kann. Bei der TSG Backnang hat er einst in der Jugend gekickt, wechselte dann 2013 in die Nachwuchsabteilung des VfR Aalen, in der er bis 2015 blieb, ehe er im Schwerzer landete – und blieb.

Und hier hat er sich mehr als nur eingelebt, gehört schon zu den Urgesteinen der Gmünder. „Fabian ist ein weiterer Leistungsträger, der uns die Treue hält. Er ist ein Stück weit die ordnende Hand in unserem Spiel, ein Ruhepol und eine absolute Konstante“, freut sich Normannias Sportdirektor Stephan Fichter über die Verlängerung mit Kianpour, mit dem er selbst noch auf dem Platz gestanden ist. „In der Hinrunde hatte er verletzungsbedingt einige Probleme, in dieser Rückrunde aber hat er wieder zur alten Stärke zurückgefunden. Er ist ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft und freuen uns, dass er verlängert hat“, sagt Sportdirektor Stephan Fichter.