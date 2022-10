Fabian Kanefeyer, SG Lenzkirch-Saig: "Einige Ausfälle ziehen sich hin" Vor dem Heimspiel gegen den Bezirksliga-Absteiger DJK Donaueschingen II spricht der Trainer des Tabellendritten mit der BZ

BZ: Neun Spiele sind mittlerweile in dieser Spielzeit absolviert. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Saisondrittel?

Kanefeyer: Das Zusammenspiel in der Mannschaft klappt immer besser. Wir finden uns insgesamt im SG-Konstrukt sehr gut zurecht. Das war so in dieser Schnelle nach den ersten gemeinsamen Wochen nicht abzusehen. Die kommenden Wochen werden aber nicht einfach. Aktuell haben wir größere Verletzungssorgen. Dabei ziehen sich die Ausfälle bei einigen Spielern leider hin. Wir sind personell momentan doch ziemlich angeschlagen.





BZ: Gibt es eine interne Zielsetzung bis zur Winterpause?

Kanefeyer: Was die Punkteausbeute angeht nicht. Wir haben im Vorfeld der Saison gewusst, dass viele Dinge nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine Zeit benötigen und wollen wir einfach noch mehr zusammenzuwachsen.





BZ: Am Sonntag kommt der Bezirksliga-Absteiger DJK Donaueschingen II nach Lenzkirch. Was erwartet Ihre Mannschaft in diesem Duell?