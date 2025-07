Fabian Imhof verstärkt die Innenverteidigung des FC Alte Haide‑DSC

Der FC Alte Haide‑DSC München freut sich über die Verpflichtung von Fabian Imhof, einem erfahrenen Innenverteidiger, der künftig die erste Mannschaft defensiv verstärken wird. Der 27-Jährige bringt neben seiner Zweikampfstärke auch Führungsqualität und Spielintelligenz mit – Eigenschaften, die für den angestrebten Neuanfang von zentraler Bedeutung sind.

Fabian Imhof durchlief die Nachwuchsabteilungen des SV Milbertshofen, wo er in der U17 und U19 unter anderem in der Bezirksoberliga sowie in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga aktiv war. Im Herrenbereich sammelte er zunächst wertvolle Erfahrungen beim TSV Dachau 65, wo er sowohl in der Kreisklasse als auch in der Bayernliga auflief.