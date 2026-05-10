Fabian Golz kehrt ins Landesliga-Team des SC Melle 03 zurück

Mit Fabian Golz kehrt zur neuen Saison ein bekanntes Gesicht in die erste Mannschaft zurück. Der Angreifer gehörte bereits in der Vergangenheit zum Kader der ersten Mannschaft, sammelte in der laufenden Spielzeit jedoch überwiegend Einsatzpraxis in der zweiten Mannschaft.

In der aktuellen Bezirksliga-Saison absolvierte Golz bislang 21 Partien und erzielte dabei elf Tore. Darüber hinaus bereitete er drei Treffer vor. Zudem kam der Offensivspieler in dieser Saison bereits viermal in der Landesliga zum Einsatz.