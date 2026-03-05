Fabian Gamp fordert Mut und Leidensfähigkeit von seinen Spielern

Janis Haasler braucht mit dem FC Neustadt unbedingt ein Erfolgserlebnis. – Foto: Wolfgang Scheu

Der Auftakt in die Frühlingsrunde am vergangenen Wochenende ging für den FC Neustadt daneben. Die 1:2-Heimniederlage gegen die Spvgg. F.A.L. sorgte für Ernüchterung. Nun wartet das nächste Duell auf eigenem Rasen auf die Hochschwarzwälder. Leichte Spiele gibt es für den FCN als Schlusslicht keine, aber dieses hat es besonders in sich. Mit dem FC Pfaffenweiler reist ein Team an, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger erst in der Relegation den Durchmarsch in die Verbandsliga verpasste. Und auch heuer liefern die Pfaffenweiler ab: Als Tabellenvierter sind sie erneut im Rennen um einen der beiden Topplätze dabei. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.