Fabian Eisele von der SG Sonnenhof Großaspach jagt Oberliga-Rekord

Fabian Eisele ist das Gesicht des Erfolgs bei SG Sonnenhof Großaspach. Mit 34 Treffern in 32 Einsätzen hat der 30-jährige Angreifer sein Team nicht nur zur Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg geschossen, sondern steht nun auch kurz davor, Geschichte zu schreiben. Nur ein Tor fehlt ihm noch, um den alleinigen Torrekord der Oberliga Baden-Württemberg zu brechen.

Ein Tor zum Eintrag in die Geschichtsbücher Neben der Meisterschaft winkt Eisele nun ein weiterer Höhepunkt: Mit einem weiteren Treffer würde er alleiniger Rekordtorschütze in einer Oberliga-Saison werden. Aktuell teilt er sich die Bestmarke – und hat mit zwei noch ausstehenden Spielen die Gelegenheit, endgültig in die Historie der Spielklasse einzugehen. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die schiere Anzahl seiner Tore, sondern auch die Art und Weise: Bereits vier Hattricks gelangen ihm in dieser Saison.

Torgarant auf dem Weg in die Regionalliga Mit der SG Sonnenhof Großaspach steht Fabian Eisele bereits als Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest fest. Maßgeblich beteiligt am Triumph ist der 30-jährige Stürmer, der in der laufenden Saison eine überragende Bilanz vorweist: In 32 Ligaspielen erzielte Eisele 34 Tore und bereitete sieben weitere vor. Damit ist er nicht nur Topscorer der Liga, sondern auch der alles überragende Akteur der Saison.

Ein Spitzname mit Programm

Mit 1,83 Meter Körpergröße und 78 Kilogramm bringt Fabian Eisele die physischen Voraussetzungen für einen modernen Mittelstürmer mit. Im Verein ist er längst unter seinem Spitznamen „Eisi“ bekannt – ein Name, der für Kaltschnäuzigkeit im Strafraum und Führungsqualitäten auf dem Platz steht. Seine Abschlussstärke, gepaart mit hoher Laufbereitschaft und Spielintelligenz, machen ihn zum entscheidenden Faktor im Offensivspiel der Aspacher.

Stationen in ganz Deutschland

Die Karriere von Fabian Eisele ist geprägt von Stationen in zahlreichen deutschen Ligen und Regionen. Erste Schritte im Profifußball machte er beim VfB Stuttgart II in der 3. Liga. Es folgten Einsätze in der Regionalliga bei Hertha BSC II, beim 1. FC Saarbrücken, TSV Steinbach Haiger, FC Carl Zeiss Jena, FC 08 Homburg und derzeit in der Oberliga bei der SG Sonnenhof Großaspach. Auch in der 3. Liga war er aktiv – unter anderem beim FSV Zwickau, für den er 27 Einsätze absolvierte.

Torjäger mit Konstanz

Eisele hat in seiner Laufbahn eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er sich auf allen Ebenen durchsetzen kann. In der Saison 2021/22 traf er für den FC Carl Zeiss Jena in 37 Spielen 22-mal, ein Jahr zuvor gelangen ihm zwölf Tore in 29 Partien für den FC 08 Homburg. Auch bei Hertha BSC II war er regelmäßig erfolgreich: In der Regionalliga Nordost erzielte er 23 Treffer in zwei Spielzeiten.

Meilenstein in Holz und Zahlen

Mit inzwischen 348 Pflichtspielen und 141 erzielten Toren blickt der Angreifer auf eine beeindruckende Karriere zurück. Die aktuelle Spielzeit markiert dabei seine produktivste überhaupt – und könnte mit dem Eintrag als alleiniger Rekordtorschütze der Oberliga Baden-Württemberg gekrönt werden. Für SG Sonnenhof Großaspach ist Eisele damit nicht nur der Aufstiegsheld, sondern auch ein Botschafter des Erfolgs.

Vorfreude auf die Regionalliga

Die nächste Herausforderung wartet bereits: Neben den beiden letzten beiden Saisonspielen in der Oberliga spielt die SG im Finale des WFV-Pokals gegen den Oberliga-Vizmeister TSG Balingen. In der kommenden Saison geht Großaspach in der Regionalliga Südwest an den Start. Mit Fabian Eisele in dieser Form scheint der Klub bestens gerüstet, um sich dort zu behaupten. Der Angreifer bringt neben seiner Torgefährlichkeit auch reichlich Erfahrung aus insgesamt über 160 Regionalligaspielen mit – ein Pfund, mit dem Großaspach künftig wuchern kann.