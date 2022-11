Fabian Boll: „Ich wünsche Vicky und Holstein Kiel nur das Beste" Auf der Vereinshomepage des SC Victoria Hamburg spricht der Ex-Chefcoach des SC Victoria und ehemalige Co-Trainer von Holstein Kiel im Interview über beide Clubs und das anstehende Traditionsspiel zwischen dem Verbands- und dem Zweitligisten.

Jetzt ist es dann aber bald soweit. Endlich kommt es zu dem ersehnten Aufeinandertreffen. Und dann auch noch im Stadion Hoheluft. Vicky`s Ligamannschaft hat die große Ehre, sich mit Profifußballern duellieren zu dürfen. Ein Event auf das sich schon jeder im Verein freut. Wir haben das mal zum Anlass genommen, Fabian Boll zu kontaktieren, um ihn mal zu beiden Vereinen zu befragen. Auch wenn der Ex-Profi und St. Pauli-Legende mittlerweile bei keinem der Clubs mehr tätig ist. Jedoch war „Boller“ schließlich der Auslöser, dass es überhaupt jetzt zu diesem Traditionsspiel kommen wird.



Hi Boller, erzähl mal bitte: Wie war für dich beim SC Victoria die Zeit als Ligatrainer?

Fabian Boll: „Es hatte mir damals richtig viel Spaß gemacht. Vicky war ja für mich quasi auch meine erste Cheftrainer-Station. Es war wirklich sehr schön. Deshalb ist es mir ja auch so schwergefallen, wegzugehen. Denn der SCV ist ein guter Club, da spielt eine geile Truppe und der Staff war mega gut. Mehr braucht man nicht. Außerdem waren wir sehr ambitioniert. Die Trainingsbeteiligung war immer sehr hoch. Das war wirklich klasse. Weil es eben alles so gut für mich passte, musste ich mir damals wirklich reiflich überlegen, ob ich das wirklich aufgeben wollte.“



Was war und ist für dich das Besondere am SC Victoria?

FB: „Ich fang mal so an, dass ich ja auch den Amateursport von der Pike auf gelernt habe. Und deshalb weiß ich natürlich, wie sowas fernab des Profitums abläuft. Darum wusste ich das sehr familiäre Miteinander bei Vicky zu schätzen. Dort kannte eigentlich Jeder Jeden. Auch das Zusammenspiel mit der 2. Herren war richtig gut. So eine Geschlossenheit wie in dem Verein sucht Seinesgleichen. Dazu zähle ich auch das Miteinander innerhalb der Mannschaft. Das ist schon mehr als ein Team. Das sind Freunde, die sich teilweise wohl schon jahrzehntelang kennen. Das war auch immer zu spüren.“



Gibt es denn noch Kontakte zu Vicky-Angehörigen?

FB: „Ja immer mal wieder zum Beispiel mit verschiedenen Spielern. Im Laufe der Zeit wird das natürlich weniger. Aber zum Geburtstag schreiben mir wesentlich mehr Leute von Vicky als von Holstein Kiel (lacht). Das freut mich auch immer. Aber wir schreiben uns auch mal, wenn irgendwelche besonderen Spiele waren. Oder ein guter Sieg. Oder eben an Geburtstagen, Weihnachten und Neujahr. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich von den Jungs was höre und lese. Außerdem verfolge ich das Team weiterhin. Neben St. Pauli und Holstein Kiel ist der SC Victoria für mich der erste Verein. Ich habe die Oberligatabelle tatsächlich in meiner `Shortlist´ gespeichert. Deswegen bin ich immer informiert und ich freue mich immer, wenn die Jungs gewinnen.“



Wie war es denn für dich, im Sommer 2019 von der Hoheluft nach Kiel zu wechseln? Das war doch bestimmt aufregend, als Co-Trainer zurück in den Profifußball zu kehren?

FB: „Das waren sehr nervenaufreibende Tage. Weil das alles so schnell ging. Ich weiß noch, dass ich gerade erst 40 geworden bin, und ich hatte eine große Lebenszufriedenheit mit der Familie, dem Job und dem Fußball nebenbei. Da überlegt man natürlich dreimal, ob man dann sein Leben noch mal auf links dreht. Trotzdem war es damals schon was Besonderes, auf der Ebene in den Profibereich zurückzukehren. Und wenn ich es abgelehnt hätte und irgendwann der Punkt gekommen wäre, dass ich es bereut hätte, nicht zugesagt zu haben, wäre es für mich, glaube ich, nicht schön gewesen. Und ich hatte es mir auch zugetraut, noch mal im Profibereich, als Co-Trainer zu arbeiten. In Kiel hatte ich dann eine sehr lehrreiche, ereignisreiche und vor allem auch schöne Zeit.“



Dann hol´ uns doch mal bitte ab und berichte uns von deiner Zeit in Kiel, die nun im Sommer 2022 endete.

FB: „Wie ich schon sagte, war es sehr ereignisreich. Wir hatten das Pokal-Halbfinale erreicht und wären fast in die Bundesliga aufgestiegen. Wir haben die Relegation gespielt. So habe ich eine sehr bewegte Zeit in der jüngsten Zweitliga-Historie des Vereins mitgemacht. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Auch in Kiel hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schon echt besonders dort. Das möchte ich auch in meiner Vita nicht missen.“



Was hälst du davon, dass das schon für 2020 angedachte Spiel zwischen dem SC Victoria und Holstein Kiel nun endlich stattfindet? Immerhin warst du der eigentliche Auslöser dafür.

FB: „Ich finde das für den SC Victoria wirklich sehr schön. Ich glaube gerade für Amateurfußballer ist es immer etwas Besonderes, gegen Profimannschaften zu spielen. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn ich bei einem der beiden Clubs noch tätig gewesen wäre, aber Corona hatte da ja leider ein Strich durch die Rechnung gemacht, da es ja eigentlich zum 125jährigen Jubiläum von Vicky geplant war. Aber es ist schön, dass das Spiel jetzt doch noch stattfindet und ich hoffe natürlich, dass viele Zuschauer kommen.“



Wirst du dir das Spiel denn auch anschauen?

FB: „Ich schaffe es leider terminlich nicht, mir das Spektakel anzugucken. Klar ist es ein bisschen merkwürdig, dass ich nicht da sein kann, da das ursprünglich ein vereinbartes Ablösespiel für meinen Wechsel war. Aber deswegen ist es umso schöner, dass es jetzt das Traditionsspiel zum 100jährigen Bestehen der Holztribüne nach ihrem Wiederaufbau ist. Das ist umso besser.“



Gibt es etwas, was du dem SC Victoria Hamburg für die Zukunft wünscht?

FB: „Tatsächlich nur das Beste! Das alle Ziele, die in dem Verein gesteckt werden, erreicht werden können. Und ich würde mir für die Mannschaft und den Verein wünschen, dass noch mal die geballte Power aufgebracht werden kann, damit vielleicht auch noch mal ein geiles DFB-Pokalspiel kommt. Und, dass der SC Victoria weiter zu den Topmannschaften in Hamburg gehört.“



Gibt es auch noch etwas, was du Holstein Kiel wünscht?

FB: „Klar. Dass auch sie ihre Ziele erreichen und sich immer weiterentwickeln. Dass alles so klappt, wie sie es sich vorstellen. Denn auch dort findet man einen sehr familiären Club. Und auch deshalb habe ich mich dort sehr wohlgefühlt. Ich wünsche ihnen ebenfalls nur das Beste. Denn auch dort machen alle einen echt tollen Job.“



Werden wir Fabian Boll denn noch mal irgendwann am Spielfeldrand wiedersehen?

FB: „Das ist prinzipiell nicht auszuschließen. Wenn denn noch mal was Cooles und Spannendes kommt, mit dem ich mich auch identifizieren kann, kann es in alle Richtungen gehen. Ob es der Amateurfußball oder der Profifußball ist. Auch egal, ob es dann im Inland oder im Ausland ist. Es muss dann einfach passen und ich muss ein gutes Gefühl dabeihaben. Dann könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen, vielleicht, auch im Profibusiness, noch mal tätig zu werden.“



Wir freuen uns sehr darüber, dass sich „Boller“ die Zeit für das Interview genommen hat und wünschen ihm selbstverständlich ebenfalls tatsächlich nur das Beste!



Der Vorverkauf für das Spiel ist bereits in vollem Gange. Die Tickets kosten 10,00 EUR für Erwachsene und 8,00 EUR für Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Die Eintrittskarten können unter dem Link https://www.universe.com/SCV-KSV online gekauft. Oder an der Abendkasse, die am Spieltag um 18 Uhr öffnen wird. Wer jedoch den Vorverkauf in Anspruch nehmen möchte, das aber am liebsten nicht online, kann sich gerne vorab auch schon Tickets in der Geschäftsstelle des SC Victoria zu den Geschäftszeiten kaufen.

Mo.: 17:00 – 20:00 Uhr

Di.: 11:00 – 13:00 Uhr

Mi.: 11:00 – 13:00 Uhr

Do.: 17:00 – 20:00 Uhr



Das wird ein richtig schöner Fußballabend, worauf wir alle uns schon sehr freuen. Kommt vorbei und genießt den Moment mit uns.