Fabian Bednarski wechselt zum SV BW Waltershofen

Von links: Co-Trainer Pedro Sanchez, Co-Trainer David Stählin, Fabian Bednarski und Trainer Giuseppe Paletta | Foto: Verein

Der SV Waltershofen freut sich, zur kommenden Saison den jungen Defensivspieler Fabian Bednarski begrüßen zu dürfen. Der talentierte Spieler wechselt aus der Jugend des PTSV Jahn Freiburg (A-Junioren Verbandsliga) zum derzeitigen Landesligisten. "Fabian ist defensiv flexibel einsetzbar und fühlt sich sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechser-Position zuhause. Durch seine saubere Spielweise, sein gutes taktisches Verständnis und seine hohe Lernbereitschaft hat er bereits im Training einen sehr starken Eindruck hinterlassen", heißt es seitens des SVW.

Trainer Giuseppe Paletta: „Mit Fabian gewinnen wir einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der viel Potenzial mitbringt und hervorragend in unser sportliches Konzept passt. Ein toller Junge, der trotz seinen jungen Jahren sehr erwachsen spielt und einen sehr hohen Standard hat! Wir freuen uns sehr auf seine weitere Entwicklung im Team und heißen ihn in Waltershofen herzlich willkommen.“