Faber wirft bei Walchsing hin: »Macht für mich keinen Sinn mehr«

Drei Wochen vor dem Saisonstart der Kreisklasse Pocking muss sich der RSV Walchsing um einen neuen Chefanweiser umsehen. Spielertrainer Michael Faber hat am Sonntag-Vormittag seinen Posten zur Verfügung gestellt. Der 30-jährige Ex-Profi leitete die Schwarz-Gelben eineinhalb Jahre an und feierte in seiner Amtszeit respektable Erfolge.

In der Saison 2023/2024 führte der im Winter gekommene Coach sein Team mit einer starken Frühjahrsrunde aus dem Tabellenkeller und schaffte mit Knott, Eggerstorfer & Co. den direkten Klassenerhalt. In der abgelaufenen Spielzeit sprang ein hervorragender fünfter Tabellenplatz heraus. "Ich werde über den RSV Walchsing nie ein schlechtes Wort verlieren, weil das ein top geführter Verein mit einem tollen Umfeld ist“, erklärt Michael Faber, der mit seinen Mann unter der Woche ein 0:7-Testdebakel gegen den Kreisklassen-Absteiger FC Alkofen erleben musste. "Diese herbe Schlappe war der Höhepunkt einer bislang katastrophal verlaufenden Vorbereitung. Unser ohnehin zuvor schon nicht sonderlich große Kader ist nochmal kleiner geworden und die Trainingsbeteiligung ist ganz schwach. Am Samstag mussten wir aus Spielermangel unsere Teilnahme am Totopokal absagen. Unter diesen Umständen macht es keinerlei Spaß mehr und der Frust bei mir war riesengroß. Ich habe lange mit mir gerungen, aber so macht es für mich einfach keinen Sinn mehr“, berichtet Faber, der sich aber nicht im Groll verabschiedet: "Die positiven Erinnerungen überwiegen eindeutig. Es war eine super Zeit. Dem Verein und der Mannschaft wünsche ich nur das Beste.“







Armin Bauer, Sportlicher Leiter des RSV, kann die Argumente seines scheidenden Übungsleiters nachvollziehen: "Wir sind ein kleiner Dorfverein und unser Kader ist nicht groß. Die Trainingsbeteiligung war in den vergangenen Wochen sehr überschaubar und für einen Trainer ist das dann nicht immer einfach. Michael ist extrem ehrgeizig und in ihm ist die Unzufriedenheit immer größer geworden. Er hat deshalb diese Entscheidung getroffen, die wir natürlich bedauern. Für uns ist das sehr bescheiden, zumal die normale Wechselfrist vorbei ist und es extrem schwierig wird, jetzt noch einen Spielertrainer zu finden." Für Michael Faber hat der Funktionär lobende Worte parat: "Er hat sich immer voll reingehauen und einen richtig guten Job beim RSV Walchsing gemacht. Die sportlichen Erfolge unter seiner Regie sprechen für sich und es gibt keinerlei böses Blut, wenngleich wir von seinem Entschluss nicht erfreut sind."