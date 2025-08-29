Faber feiert Trainer-Comeback beim FCU: "Kader hat brutales Potenzial"

Andi Faber ist wieder da und am heutigen Freitag (19 Uhr) beim VfB Hallbergmoos steht der alte und neue Trainer vor der Gästebank.

Faber kam am Donnerstag aus dem Urlaub zurück und betreut das Team diesmal alleine, weil der andere Trainer Sebastian Fritz selbst im Urlaub weilt. Vor zwei Jahren hatte Andreas Faber seinen Rücktritt erklärt, weil er nicht mehr den notwendigen Aufwand zur Betreuung der Mannschaft betreiben konnte.

Faber musste beruflich viel ins Ausland und hatte noch seinen Ausbau in Unterföhring zu managen. Nun hat sich vieles positiv verändert. Beruflich muss der Geschäftsführer eines großen Unternehmens nicht mehr so oft reisen und das Haus hat die Familie Faber auch schon bezogen.

Bis auf wenige Ausnahmen kennt er den Kader und hat in der bislang wechselhaften Saison schon einige Videos gesehen. „Der Kader hat ein brutales Potenzial“, sagt Andreas Faber, der die hohen Zielsetzungen mit Platz eins bis drei entspannt weglächelt. „Wir müssen realistisch auf die Tabelle schauen“, erklärt der Rückkehrer mit dem entscheidenden Zusatz, dass nach acht Spielen die Tabelle nicht lüge.

Mit zehn Punkten nach acht Spielen ist man weit weg von der Spitze. Der schon als Spieler maximal ehrgeizige Faber bleibt sich als Trainer treu: „Ich will jedes Trainingsspiel gewinnen und auch jedes Punktspiel.“ Wenn man nach den zuletzt zwei Siegen nachlegt, kann man sich im Winter über weitere Ziele unterhalten.

FC Unterföhring will auf einen gesunden Mix setzen

Der neue Trainer will für den FC Unterföhring nicht das Rad neu erfinden, sondern die Stärken der Spieler effektiver einsetzen. Man dürfe nicht offensiv nur extrem hoch den Gegner anlaufen und nur auf eigenen Ballbesitz setzen. Vielmehr brauche es einen gesunden Mix. Der ehemalige Stürmer hat schon in seiner ersten Trainerzeit gezeigt, dass er für attraktiven Fußball steht.

Nach Hallbergmoos fährt auch die Erinnerung mit. Vor fast genau einem Jahr gewannen die Unterföhringer mit einem perfekten Spiel 6:0. Das war das mit weitem Abstand beste Unterföhringer Spiel der letzten Jahre.