Fabelstart für Temme-Club – Team hat "mindestens Bezirksliga-Niveau"

Die letzte Saison war für Westfalia Dortmund eine mit Höhen und Tiefen, dessen Ausgang keinen Beteiligten zufriedenstellend gewesen sein dürfte. Das ausgerufene Ziel A-Liga-Meisterschaft und direkter Durchmarsch in die Bezirksliga wurde verpasst; stattdessen musste man dem K.F. Sharri und dem FC Sarajevo-Bosna den Vortritt lassen, sodass die Löwen ein weiteres Jahr im Kreisliga-Oberhaus nachsitzen müssen.

Im Frühsommer 2026 sollen nun aber Nägel mit Köpfen gemacht und der Aufstieg in die Bezirksliga ins Auge gefasst werden. Der Grundstein für eine erfolgreiche Saison wurde bereits gelegt: Westfalia Dortmund ist mit 15 Punkten aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 35:3 fabelhaft in die neue Spielzeit gestartet. FuPa Westfalen hat mit Präsident Maurice Temme über die Saisonvorbereitung, die Kaderplanung, die neue Saison und die Entwicklung des Vereins gesprochen.

Maurice Temme: Wir haben die letzte Saison Revue passieren lassen und sind sehr kritisch in der Aufarbeitung gewesen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kann es sein, dass man in so einem Team gewisse Spiele nicht gewinnen kann. Dann sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dann auch andere Charaktere verpflichten müssen und uns von anderen Charakteren, die wir bereits im Team hatten, trennen müssen. Und auch einen eigenen Spielstil entwickeln und – unabhängig vom Gegner – unseren Stiefel, den wir uns antrainieren und aneignen, runter zu spielen. Das hat in den ersten fünf Spielen gut geklappt. Wenn wir ehrlich sind, muss man sagen, dass wir jetzt nicht gegen fünf abstiegsbedrohte Mannschaften gespielt haben, sondern dass da auch zwei richtig gute Teams dabei waren, die sich am Ende wahrscheinlich unter den ersten fünf Plätzen einordnen werden.

Zum Thema Vorbereitung muss ich natürlich noch sagen, dass wir schon geguckt haben, dass wir auch Mannschaften da drin dabei haben, die auch so ein bisschen dafür dienen, gewisse Dinge anzutrainieren. Wir hatten natürlich auch drei Testspiel-Ausfälle. Also es gab drei Mannschaften, die gegen uns in der Vorbereitung auch abgesagt hatten, weil wir vorab einfach ein gutes Hecker-Cup-Turnier gespielt hatten. Und dann kamen dann Absagen mit der Begründung, "wir hatten nicht genügend Spieler". Ich glaube, auch andere Mannschaften, die vielleicht in dem Moment mit der Mannschaft unterlegen gewesen wären, hätten trotzdem einen guten Test gehabt, weil es macht natürlich immer Spaß, sich auch gegen bessere Mannschaften zu messen. Dementsprechend konnte ich die eine oder andere Spielabsage nicht nachvollziehen.

Maurice Temme: Wir hatten natürlich eine gute Gruppe mit einem Westfalen- und einem Landesligisten. Mir war klar, wenn wir alles abrufen, was wir können, dass wir weiterkommen können. Und das haben wir auch am Ende geschafft. Da war ich sehr zufrieden mit der Vorrunde und dem Viertelfinale. Da war es auch ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, zum zwischenzeitlichen 2:2 gegen Kirchhörde waren wir dem 3:2 sogar noch näher als der Gegner. Aber grundsätzlich gab es dann die eine oder andere Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, der zwei rote Karten verteilt hat und wir dadurch natürlich benachteiligt worden sind in dem Spiel. Wir haben das Spiel dann auch verloren, weil es natürlich auch extrem schwer ist, mit zwei Mann weniger dann auch das Spiel am Ende für sich zu entscheiden. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es war ein sehr tolles, strukturiertes Turnier und wir würden uns freuen, wenn wir darauf die Saison wieder mit dem Turnier planen könnten, weil es einfach das attraktivste Turnier in Dortmund ist.

Maurice Temme: Grundsätzlich muss man sagen, dass wir unsere Vorbereitungen immer ähnlich planen, von Sommer zu Sommer. Im Winter ist das noch ein bisschen was anderes, weil da einfach auch die Hallenturniere dazukommen. Aber wir starten in der Regel immer mit einem richtig, richtig guten Gegner, um einfach zu wissen, auf welchem Level man ist. Die Vorbereitung fängt ja nicht nur bei uns am ersten Trainingstag an, sondern es gibt einen Laufplan, den jeder Spieler absolvieren musste. Dann haben wir einen kleinen Medizincheck gehabt mit einer Laufeinheit, mit einer Herzkontrolle und einer allgemeinen Körperanalyse. Da konnten wir natürlich schon das eine oder andere Defizit bei den Spielern kennenlernen und feststellen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass wir sehr zufrieden mit der Vorbereitung waren.

FuPa Westfalen: Auch am Kader hat sich einiges wieder getan. Gleich sechs Spieler kamen von Meister Sharri. Was war euch bei der Zusammenstellung wichtig und wie kam es, dass ihr vor allem Spieler aus der Kreisliga verpflichtet habt? Wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Kader und wer sticht momentan positiv heraus?

Maurice Temme: Wir haben Spieler von Sharri verpflichtet, weil ich fand, dass Sharri in der vergangenen Saison nicht den besten Fußball gespielt hat. Aber sie hatten unfassbar viele starke Mentalitätsspieler in den eigenen Reihen. Hervorheben muss man da Mücahit Atasever und Yunus-Emre Baykul, die mega viel Qualität im Bereich Siegeswille und Mentalität haben. Dazu haben wir noch einen super Spieler im Zentrum, Yassine Bellahcen, der eine ähnliche Mentalität hat. Er ist technisch versiert und hat ein gutes Auge. Er ist auch ein richtiger Führungsspieler. Mit Andreas Spais und Michele Pirsig sind zudem zwei Stürmer mit überkreislicher Erfahrung dazugekommen. Das sind so die Spieler, die auch reichlich Potenzial mit ins Team hereingebracht haben, weil sie eine ganz andere Mentalität verspüren. Jeder von denen hat richtig Bock auf Training, wollen sich weiterentwickeln und vor allem, sind sie hungrig nach Erfolg.

Dazu haben wir noch zwei A-Jugendspieler ins Team dazugekommen, die regelmäßig auch zu Einsätzen kommen: Sekou Meyer und Nikita Fedoriaka. Beide sind unfassbare Talente, zeigen richtig gute Entwicklungen und da erhofft sich der Verein natürlich noch einiges bei den beiden.

Mit der Kaderzusammenstellung sind wir größtenteils sehr, sehr zufrieden. Für die Spieler, die bei uns geblieben sind, haben wir uns proaktiv entschieden. Es wurden natürlich auch Gespräche mit den Spielern geführt, denen es am Ende zu anderen Vereinen hingezogen hat, weil es manchmal auch finanziell nicht passte und wir nicht bereit waren gewissen Summen für Spieler zu zahlen, wo die Qualität, das Spielerische oder die Einstellung nicht der Summe entspricht – diese Faktoren haben wir in der Sportlichen Leitung im Blick. Bis zum Winter wollen wir es mit diesem Kader erstmal so durchziehen und dann wird man sehen, welche Spieler welche Spielanteile bekommen haben. Vielleicht wird man sich von dem einen oder anderen trennen müssen, vielleicht gibt es ein oder zwei Neuverpflichtungen für die Kaderbreite.

FuPa Westfalen: Hat die Mannschaft schon jetzt mindestens Bezirksliga-Niveau, oder täuschen die bislang beachtlichen Ergebnisse?

Maurice Temme: Ich gehe schon stark davon aus, dass das Team mindestens Bezirksliga-Niveau hat, weil wir einfach auch Spieler dabei haben, die sich sehr gut entwickeln und auch von höher kommen und wissen, auf was es ankommt. Bezirksliga-Niveau hatte das Team in der vergangenen Saison auch gehabt. Da hat es aber einfach auch Spiele gegeben, in denen man seine Klasse nicht ausspielen können. In den ersten fünf Spielen hat das bisher aber ganz gut funktioniert.

Aus Bövinghausens Zuhause wird die "Temme-Select-Arena"

FuPa Westfalen: Jetzt habt ihr am 5. Spieltag ein fettes Ausrufezeichen gesetzt und ausgerechnet den Dorstfelder SC, gegen den ihr in der letzten Saison eure erste „echte“ Niederlage kassiert habt, mit 15:1 deklassiert. Wie hast du das Spiel erlebt? Hat euch die Niederlage von vor fast einem Jahr extra motiviert?

Maurice Temme: Wir sind natürlich sehr glücklich, so ein Ergebnis erzielt zu haben, gerade gegen den Dorstfelder SC, die zu Recht auch in der Vergangenheit gegen uns gewonnen haben. Wir haben ein tolles Spiel gemacht, haben natürlich auch im Hinterkopf gehabt, dass wir gegen die eigentliche zweite Mannschaft gespielt haben, weil die erste Mannschaft in die andere Gruppe gewechselt ist – mit dem Hintergedanken, nicht auf uns zu treffen, um vielleicht doch den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen. Wir haben das Spiel sehr ernst genommen, wie jedes andere Spiel auch. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir das in der Gruppe und auch in der Kabine vor dem Spiel kommunizieren. Für uns ist es immer wichtig zu erkennen, dass auch wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die aus dem unteren Drittel kommt, genauso viele Punkte erzielt werden können, wie wenn man den Zweitplatzierten schlägt. Das ist, glaube ich, auch so die große Kunst eines Trainers, das immer wieder in die Köpfe der Spieler zu bekommen. Ob das immer mit mir persönlich zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht. Ich will mich jetzt auch an der Stelle nicht selbst loben, weil es an der letzten Saison nicht so in die Köpfe der Spieler kam, aber diese Saison hat es bisher ganz gut geklappt und das ist natürlich ein Ziel, was wir weiterhin verfolgen wollen.

FuPa Westfalen: Seit diesem Sommer habt ihr ja eine neue, eigene Heimat, der Sportplatz an der Provinzialstraße, wo früher der TuS Bövinghausen zuhause war. Wie wohl fühlt ihr euch dort? Was wurde dort getan?

Maurice Temme: Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir endlich unsere eigene Heimat gefunden haben, in der neuen Temme-Select-Arena. Wir teilen uns den Platz mit zwei weiteren Vereinen. Unabhängig davon bestimmen wir großartig den Trainingszyklus, da wir mit 18 Mannschaften am Start sind, während die anderen Vereine, glaube ich, jeweils aus zwei Teams bestehen. Wir können die Trainingsstruktur ein bisschen anführen und unsere Trainingstage individuell gestalten. Wir haben unsere eigene Kabine, die wir vom TuS Bövinghausen übernommen haben, komplett aufgewertet. Jeder hat seinen eigenen Sprint. Wir haben einen kleinen Physioabteil, neuwertige Duschen. Wir haben innen alles neu gestrichen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich ein eigenes Vereinsheim zu nutzen, wo auch ein Upgrade bevorsteht, gerade im Außenbereich. Wir sind gerade dabei, proaktiv den ganzen Sportplatz zu verbessern und zu verändern. Wir haben diese Woche das Special in Dortmund bekommen. Das ist eine eigene Premium-LED-Anzeigetafel, wo in Zukunft auch Public-Viewing-mäßig etwas gemacht werden kann und die für unsere Heimspiele genutzt werden kann, wo vor dem Spiel die Mannschaft präsentiert wird. Man kann es sich wie in der Bundesliga vorstellen. Darüber sind wir sehr glücklich und stolz, dass wir dieses Ziel erreichen konnten.

"Wir wollen ungeschlagen bleiben – ohne punktverlust"

FuPa Westfalen: Sonntag steht mit dem SuS Oespel-Kley ein Spitzenspiel vor der Brust. Wie schätzt du den Gegner ein und wie geht ihr in das Spiel? Werden über diese Spiele die Spitzenplätze vergeben?

Maurice Temme: Oespel-Kley gehört definitiv zu den drei, vier, fünf besten Mannschaften der Liga. Es ist eine sehr disziplinierte Truppe. Ich habe mit dem Trainer (Kai Hermann; Anm. d. Red.) zusammen die B-Lizenz gemacht und ich weiß, dass er ein Schlitzohr ist. Er hat immer ein paar Ideen und wird sie dann auch probieren, in der Woche schon zu erlernen und anzutrainieren, um sie am Wochenende dann auch erfolgreich umzusetzen. Wir wollen natürlich zu Hause ungeschlagen bleiben. Wir wollen ungeschlagen bleiben in der Liga, auch ohne Punktverlust. Und daher wollen wir da am Sonntag auch attraktiven Fußball anbieten, gerade für die Leute, die sich immer wieder Woche für Woche bei uns auf dem Platz wiederfinden und erkennen, okay, hier passiert was, hier entsteht was Großes. Und für die wollen wir aktiv nach vorne attraktiven Fußball spielen.

Ich glaube schon, wenn man das Spiel gewinnen sollte, dass man zu den fünften, sechsten Plätzen erstmal ein gutes Punktepuffer hat. Ich glaube, dass SV Westrich II auch am Wochenende wieder erfolgreich sein wird. Dann würde man sich theoretisch die vorderen Plätze mit SV Westrich II teilen. Aber da gibt es dann halt immer noch Mannschaften, die mit hinten dran sind, mit BW Huckarde und RW Germania. Mit denen ist auch immer zu rechnen. Das sind alles richtig, richtig gute Teams. Die Liga ist attraktiv wie noch nie, spannend wie noch nie. Das ist natürlich eine coole Sache und lockt natürlich auch den einen oder anderen Zuschauer, wenn man dann schon so kleine, Kreisliga-Top-Duelle hat. Und das ist richtig cool.