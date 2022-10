Fa. Paus unterstützt unsere JSG-U19!

Die Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH entwickelt und produziert Sondermaschinen und Fahrzeuge für besondere Aufgabenstellungen im Berg- und Tunnelbau sowie für die Bereiche Lifttechnik, Baumaschinen und Industriefahrzeuge. Sie ist international tätig und der größter Arbeitgeber in Emsbüren.

Der Ende letzten Jahres verstorbene Firmengründer Hermann Paus war lange Jahre Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des SV Concordia Emsbüren. Wolfgang Paus ist Vorsitzender unseres Fördervereins.

Unser JSG-U19 spielt in der Bezirksliga bislang eine tolle Saison! Sie spielt sehr sehenswerten Fußball und ist als Tabellenzweiter derzeit drei Punkte hinter Tabellenführer BW Papenburg. Das ist auch der nächste Gegner im Spitzenspiel am Samstag, den 29.10.22 in Papenburg.

Vielen Dank an "the people who care!"