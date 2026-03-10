FA-Cup-Auslosung: Die Viertelfinal-Paarungen stehen fest LONDON – Die Auslosung für das Viertelfinale des Emirates FA Cup am Montagabend hat ein echtes Schwergewicht-Duell hervorgebracht: Manchester City trifft im heimischen Etihad Stadium auf den Rivalen aus Liverpool. Während die Top-Favoriten teils harte Lose zogen, träumen die „Underdogs“ von Port Vale und Southampton vom großen Coup in Wembley.rn von Gerd Jung · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

FA Cup: Highlight der Runde ist zweifellos das Aufeinandertreffen zwischen den Mannschaften von Pep Guardiola und Arne Slot. – Foto: Getty Images

Verlinkte Inhalte FA Cup

Unmittelbar vor dem abschließenden Achtelfinal-Duell zwischen West Ham United und Brentford führten die Legenden Joe Hart und Joe Cole unter der Leitung von Darren Fletcher und Ally McCoist die Auslosung durch. Die Spannung war greifbar, als die Kugeln im London Stadium rollten – und das Ergebnis lässt Fußball-England bereits jetzt dem April entgegenfiebern.

Das absolute Highlight der Runde ist zweifellos das Aufeinandertreffen zwischen den Mannschaften von Pep Guardiola und Arne Slot. Nach ihren souveränen Siegen im Achtelfinale müssen die beiden Titelaspiranten nun bereits in der Runde der letzten Acht gegeneinander antreten. 1 16:00 FC Chelsea - Port Vale FC

2 16:00 FC Southampton - FC Arsenal

3 16:00 Manchester City - FC Liverpool

4 16:00 West Ham United - Leeds United

David gegen Goliath an der Stamford Bridge Für die größte Überraschung des Turniers, den Drittligisten Port Vale, geht die Reise nach London. Nach ihrem sensationellen 1:0-Sieg gegen Sunderland wurden sie mit einem Gastspiel an der Stamford Bridge belohnt. Während Chelsea als klarer Favorit gilt, hoffen die „Valiants“ auf ein weiteres Kapitel ihrer persönlichen Pokal-Saga. Arsenal und Leeds vor schweren Auswärtshürden Die „Gunners“ aus Nord-London, die sich in der Vorrunde mühsam gegen Mansfield Town durchsetzten, müssen beim Zweitligisten Southampton antreten. Die „Saints“ bewiesen bereits gegen Fulham, dass sie Premier-League-Teams eliminieren können.