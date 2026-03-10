FA-Cup-Auslosung: Die Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Unmittelbar vor dem abschließenden Achtelfinal-Duell zwischen West Ham United und Brentford führten die Legenden Joe Hart und Joe Cole unter der Leitung von Darren Fletcher und Ally McCoist die Auslosung durch. Die Spannung war greifbar, als die Kugeln im London Stadium rollten – und das Ergebnis lässt Fußball-England bereits jetzt dem April entgegenfiebern.
Das absolute Highlight der Runde ist zweifellos das Aufeinandertreffen zwischen den Mannschaften von Pep Guardiola und Arne Slot. Nach ihren souveränen Siegen im Achtelfinale müssen die beiden Titelaspiranten nun bereits in der Runde der letzten Acht gegeneinander antreten.
1 16:00 FC Chelsea - Port Vale FC
2 16:00 FC Southampton - FC Arsenal
3 16:00 Manchester City - FC Liverpool
4 16:00 West Ham United - Leeds United
Für die größte Überraschung des Turniers, den Drittligisten Port Vale, geht die Reise nach London. Nach ihrem sensationellen 1:0-Sieg gegen Sunderland wurden sie mit einem Gastspiel an der Stamford Bridge belohnt. Während Chelsea als klarer Favorit gilt, hoffen die „Valiants“ auf ein weiteres Kapitel ihrer persönlichen Pokal-Saga.
Die „Gunners“ aus Nord-London, die sich in der Vorrunde mühsam gegen Mansfield Town durchsetzten, müssen beim Zweitligisten Southampton antreten. Die „Saints“ bewiesen bereits gegen Fulham, dass sie Premier-League-Teams eliminieren können.
Komplettiert wird das Viertelfinale durch das Duell zwischen West Ham United und Leeds United. Die „Hammers“ lösten ihr Ticket erst am Montagabend in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Brentford und genießen nun im Viertelfinale erneut Heimrecht gegen die starken „Whites“ aus Leeds.
Die Partien werden am Wochenende des 4. und 5. April 2026 ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten und TV-Übertragungen werden in den kommenden Tagen nach Rücksprache mit den Vereinen und Sicherheitsbehörden bekannt gegeben.