FA Cup 3. Runde: Premier League trifft auf Underdogs

Manchester City trifft auf Exeter City, ein Duell, das als klare Herausforderung für die Underdogs aus der League Two gilt. Die Citizens sind haushoher Favorit, müssen jedoch gegen den kämpferischen Außenseiter gewarnt sein. Der FC Liverpool empfängt den FC Barnsley, einen Gegner aus der League One, der sich ebenfalls Chancen auf eine FA Cup-Sensation ausrechnet.
Arsenal London muss auswärts bei FC Portsmouth antreten, einem Traditionsverein aus der League One, der bei seiner Heimkulisse für eine Überraschung sorgen will. Manchester United bekommt es mit Brighton & Hove Albion zu tun, ein Match zwischen zwei Erstligisten, das wohl auf ein intensives Duell schließen lässt.
Die 3. Runde markiert den Einstieg aller Premier-League-Clubs in den Wettbewerb und wird am Wochenende um den 10. Januar 2026 ausgetragen. Die Partien versprechen attraktive Pokalfußball-Action mit potenziellen Überraschungen und hitzigen Duellen.
Die genaue Terminierung der Spiele erfolgt in den nächsten Tagen.
Alle Spiele in der Übersicht:
Port Vale FC - Fleetwood Town
Ipswich Town - Blackpool FC
Preston North End - Wigan Athletic
Wrexham FC - Nottingham Forest
Tottenham Hotspur - Aston Villa
Doncaster Rovers - FC Southampton
Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town
Swansea City - West Bromwich Albion
Manchester United - Brighton & Hove Albion
Macclesfield Town - Crystal Palace
Stoke City - Coventry City
Bristol City - FC Watford
Cambridge United - Birmingham City
Cheltenham Town - Leicester City
Milton Keynes Dons - Oxford United
Newcastle United - AFC Bournemouth
Hull City - Blackburn Rovers
Grimsby Town FC - Weston-super-Mare A.F.C.
Boreham Wood - Brackley/Burton
Salford City - Swindon Town
Sheffield United - Mansfield Town
Derby County - Leeds United
Portsmouth FC - FC Arsenal
Norwich City - Walsall FC
FC Burnley - FC Millwall
FC Liverpool - FC Barnsley
FC Everton - AFC Sunderland
FC Fulham - FC Middlesbrough
Sheffield Wednesday - FC Brentford
West Ham United - Queens Park Rangers
Manchester City - Exeter City
Charlton Athletic - FC Chelsea