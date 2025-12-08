FA Cup 3. Runde: Premier League trifft auf Underdogs

Manchester City trifft auf Exeter City, ein Duell, das als klare Herausforderung für die Underdogs aus der League Two gilt. Die Citizens sind haushoher Favorit, müssen jedoch gegen den kämpferischen Außenseiter gewarnt sein. Der FC Liverpool empfängt den FC Barnsley, einen Gegner aus der League One, der sich ebenfalls Chancen auf eine FA Cup-Sensation ausrechnet.

Arsenal London muss auswärts bei FC Portsmouth antreten, einem Traditionsverein aus der League One, der bei seiner Heimkulisse für eine Überraschung sorgen will. Manchester United bekommt es mit Brighton & Hove Albion zu tun, ein Match zwischen zwei Erstligisten, das wohl auf ein intensives Duell schließen lässt.

Die 3. Runde markiert den Einstieg aller Premier-League-Clubs in den Wettbewerb und wird am Wochenende um den 10. Januar 2026 ausgetragen. Die Partien versprechen attraktive Pokalfußball-Action mit potenziellen Überraschungen und hitzigen Duellen.