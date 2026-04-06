FA Cup 2026: Die Ergebnisse des Viertelfinals und der Weg nach Wembley

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Manchester City – FC Liverpool | 4:0 In einem einseitigen Topspiel demontierte City die Gäste aus Liverpool. Erling Haaland glänzte dabei mit einem Hattrick.

Die Spiele fanden am 4. und 5. April 2026 statt:

FC Southampton – FC Arsenal | 2:1 Die Überraschung der Runde: Southampton besiegte den Tabellenführer der Premier League und beendete damit Arsenals Träume vom Triple.

FC Chelsea – Port Vale | 7:0 Der Underdog aus der League One hatte an der Stamford Bridge keine Chance. Chelsea spazierte mit einem Schützenfest in die nächste Runde.

West Ham United – Leeds United | 2:2 (2:4 n. E.) In einem dramatischen Krimi setzte sich Leeds United im Elfmeterschießen durch.

Die Halbfinal-Paarungen

Die Auslosung fand unmittelbar nach dem letzten Viertelfinalspiel statt. Die Partien werden am Wochenende des 25. und 26. April 2026 traditionell im Wembley-Stadion ausgetragen:

Manchester City vs. FC Southampton FC Chelsea vs. Leeds United

Damit wurden die beiden großen Favoriten, Manchester City und Chelsea, einander zugelost und könnten erst im Finale (geplant für den 16. Mai) aufeinandertreffen.