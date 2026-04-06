 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

FA Cup 2026: Die Ergebnisse des Viertelfinals und der Weg nach Wembley

Das Viertelfinale des FA Cups 2025/26 ist abgeschlossen und hat für einige faustdicke Überraschungen sowie Machtdemonstrationen der Favoriten gesorgt. Besonders das Ausscheiden des Premier-League-Spitzenreiters Arsenal gegen einen Außenseiter sowie der deutliche Sieg von Manchester City gegen Liverpool prägten das Wochenende.

von Gerd Jung · Heute, 10:51 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Ergebnisse des Viertelfinals

Die Spiele fanden am 4. und 5. April 2026 statt:

  • Manchester City – FC Liverpool | 4:0 In einem einseitigen Topspiel demontierte City die Gäste aus Liverpool. Erling Haaland glänzte dabei mit einem Hattrick.

  • FC Chelsea – Port Vale | 7:0 Der Underdog aus der League One hatte an der Stamford Bridge keine Chance. Chelsea spazierte mit einem Schützenfest in die nächste Runde.

  • FC Southampton – FC Arsenal | 2:1 Die Überraschung der Runde: Southampton besiegte den Tabellenführer der Premier League und beendete damit Arsenals Träume vom Triple.

  • West Ham United – Leeds United | 2:2 (2:4 n. E.) In einem dramatischen Krimi setzte sich Leeds United im Elfmeterschießen durch.

    • Die Halbfinal-Paarungen

    Die Auslosung fand unmittelbar nach dem letzten Viertelfinalspiel statt. Die Partien werden am Wochenende des 25. und 26. April 2026 traditionell im Wembley-Stadion ausgetragen:

    1. Manchester City vs. FC Southampton

    2. FC Chelsea vs. Leeds United

    Damit wurden die beiden großen Favoriten, Manchester City und Chelsea, einander zugelost und könnten erst im Finale (geplant für den 16. Mai) aufeinandertreffen.