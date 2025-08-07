FA Birkland verspielt Zwei-Tore-Führung – SC Böbing mit Last-Minute-Ausgleich vom Punkt

Das war ein sehr torreiches Auftaktspiel in der A-Klasse 8. Sieger gab‘s keinen, Gastgeber Böbing zeigte große Moral und holte erst einen Zwei-Tore-Rückstand auf und schaffte dann durch einen in der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter noch einmal den Gleichstand. Den besseren Start erwischte aber eindeutig Birkland, das durch Treffer von Robert Mayer (9.) und Tobias Socher (39.) mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause ging.

Kurz nach dem Wechsel schaffte Johannes Schweiger den Anschlusstreffer für den SC (50.). Die Schlussphase wurde dann richtig turbulent: Dem Böbinger 2:2-Ausgleich durch Andreas Wörmann (86.) ließen die Birkländer postwendend das 3:2 durch Martin Helzel folgen (88.). Doch die Gastgeber kamen noch einmal zurück. In der Nachspielzeit sprach der Schiedsrichter den Böbingern einen Elfmeter zu: Jonas Zinßmeister trat an und traf zum 3:3-Endstand (90.+3).