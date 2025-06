"Lumpi" Lambertz ist Schirmherr bei "Neuss am Ball". – Foto: Archiv

F95-Legende „Lumpi" Lambertz teilt sein Glück Der ehemalige Profifußballer, aktuell Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf (U23), ist Schirmherr des „10. Business-Cups – Neuss am Ball".

Erst zum Vorbereitungsauftakt am Montag steht Andreas Lambertz, den trotz seiner inzwischen 40 Jahre immer noch (fast) alle „Lumpi“ rufen, als Co-Trainer der in Regionalliga West kickenden U23 von Fortuna Düsseldorf wieder auf dem Platz. Das erste Testspiel gegen BW Lohne ist für den 25. Juni angesetzt. In Bewegung ist der Ex-Profi, der mit seiner Familie seit einigen Jahren in Kleinenbroich wohnt, indes auch nach der die Saison 2024/25 beschließenden Partie am 17. Mai gegen den SV Rödinghausen (4:1) geblieben.

Dafür sorgt schon die resolute Hundedame Polly, eine Kreuzung aus Border Collie und Labrador Retriever, was zu einem ebenso verspielten wie aufgeschlossenen und intelligenten, dabei menschenbezogenen Powerpaket mit einem starken Arbeitswillen geführt hat. „Sie ist sehr belastbar“, bestätigt das so stets auf Trab gehaltene „Herrchen“ lachend. „Mit ihr nur einmal am Tag rauszugehen, reicht nicht.“ Also gibt es die beiden stets im Doppelpack: Lambertz, der erste Spieler der deutschen Fußball-Geschichte, der mit ein und demselben Klub von der 4. Liga bis in die Bundesliga aufstieg, auf dem Fahrrad und seine tierische Freundin direkt daneben, die empfindliche Nase immer ganz dicht am Boden, um nur ja nichts zu verpasssen, was die Feldwege rund um Kleinenbroich an interessanten Informationen zu bieten haben. Nur noch Schitttempo möglich

Mit den fast schon zum Ritual gewordenen Ausfahren hatte er vor einigen Jahren begonnen, als nagende Hüftschmerzen selbst lockere Spaziergänge unmöglich machten. Die gehören mit jetzt zwei künstlichen Hüften zwar der Vergangenheit an, doch mehr als Schritttempo ist nicht mehr drin. Der Preis für eine bewegende Laufbahn im Profifußball mit Momenten für die Ewigkeit – allen voran sein Tor im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV vor 16 Jahren in der 119. Minute zum 3:3-Ausgleich –, die „Lumpi“ in insgesamt 342 Einsätzen für die Fortuna zur Legende am Flinger Broich haben werden lassen. Dass ihn die Fans in der Landeshauptstadt auch fünf Jahre nach seinem Karriere-Ende geradezu kultisch verehren – bei RP-Online wurde er zum „Düsseldorfer des Jahres 2007“ gewählt –, liegt freilich daran, dass er sich seine Bodenständigkeit und seine offene Art, auf Menschen zuzugehen, immer bewahrt hat.