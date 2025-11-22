– Foto: VfL Weiße Elf Nordhorn

F3-Junioren – VfL-Feuer unterm Flutlicht! Bei den eisigen Temperaturen brannte gestern auf dem Trainingsplatz der F3 trotzdem das pure Fußball-Feuer und der Funken flog nicht zufällig. Denn niemand Geringerer als Raphael Lammers, Leistungsträger der Ersten Mannschaft und echter VfL-Leader, übernahm das Training der Nachwuchs-Kicker.

Die Jungs? Restlos begeistert! Lammers gab Vollgas, feuerte an, korrigierte, lobte – und sorgte für ein Trainingshighlight, über das die F3 noch lange sprechen wird. Genau diese Nähe zwischen Erster Mannschaft und Jugend macht den VfL so besonders. Und Lammers ist bei Weitem kein Einzelfall: Ob Steini, Dani, Joel oder Többi als Jugendtrainer an der Seitenlinie oder Justin als Jugendleiter, die Spieler der Ersten sind tief verwurzelt im Verein und leben vor, was der VfL seit Jahren predigt: Herzblut, Verantwortung und Leidenschaft.