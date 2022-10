F-Jugend auf den Spuren ihrer Idole auf dem DFB-Campus in Frankfurt

Diesen Tag dürften die Spieler der F-Jugend wohl so schnell nicht vergessen und sicher auch nicht die mitgereisten Eltern. 15 Spieler*innen des VfL und 12 Spieler*innen der TS Ober-Roden (südlich von Offenbach) in Begleitung ihrer Trainer und Eltern erlebten ihren „Besten Tag“ am neuen DFB-Campus in Frankfurt.

Am Dienstagnachmittag, den 27.09. machte sich die Reisegruppe des VfL mit 15 Kindern, ihren Eltern und Trainern auf den Weg nach Frankfurt. Bereits der erste Eindruck vom DFB-Campus gefiel, als sich das neue Gebäude den Besuchern präsentierte. Vorbei ging es an der Großfeld-Kunstrasenhalle in den großzügigen Empfangsbereich. Unübersehbar war die Video-Wall, auf der die besten Szenen aus den Spielen der Nationalmannschaften abgespielt wurden. Alles war seitens des DFB bestens organisiert. Die Führung brachte die Kids in fast alle Ecken des großen Gebäudes: in die große Fußballhalle, den Athletikbereich, den Unterkunftsbereich für die Jugend-Nationalmannschaften, die Futsalhalle, die Umkleidekabinen der Profis und die angeschlossenen Bereiche mit Sauna, Entmüdungsbecken usw. Auf der großen Außenanlage trainierte gerade die U15-Junioren-Nationalmannschaft. Es folgten die „Highlights“ für die Kids: Einerseits das Training auf dem Kunstrasenplatz in der großen Hall unter Beteiligung und Anleitung von Sabine Loderer und Marie-Louise Eta, Trainerin und Co-Trainerin der U17-Juniorinnen-Nationalmannschaft. Mit großer Begeisterung engagierten sich die Kinder bei den Aufwärmübungen und bei der anschließenden Funino-Spielform. Nach einem Snack ging es dann zum weiteren Highlight: der Pressekonferenz an dem Ort, an dem wenige Tage zuvor noch Joshua Kimmisch Fragen beantwortete. Wie die Profis stellten sich Mats und Jakob von VfL-Seite den „kritischen“ Fragen der anderen Kinder im Raum.