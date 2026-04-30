 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Ezewele lässt Ertingen/Binzwangen jubeln: Später Sieg in Uttenweiler

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 29. Spieltags

von red · Gestern, 23:13 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Mit dem heutigen Auftakt des 29. Spieltags in der Bezirksliga Oberschwaben rückt das rettende Ufer für die Kellerkinder der Tabelle wieder in greifbare Nähe. In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und der nackten Angst vor dem Fehler geprägt war, sorgte ein spätes Tor für viel Jubel.

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Gestern, 18:30 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
0
1
Abpfiff

Es war ein Duell, in dem es um weit mehr als nur drei Punkte ging. Die SG Ertingen/Binzwangen gastierte beim SV Uttenweiler und stand unter massivem Zugzwang. In einer Partie, die lange Zeit ohne die ganz großen Höhepunkte auskommen musste und in der sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisierten, fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug die Stunde der Gäste: In der 86. Minute erzielte Justin Ezewele den umjubelten Treffer zum 0:1-Endstand.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
FC Mengen
FC MengenMengen
15:00

Der VfB Gutenzell hat mit dem 2:1 in Eberhardzell seine gute Form bestätigt und steht mit 39 Punkten inzwischen auf Platz elf. Doch nun kommt der Tabellenführer, der trotz des 2:2 gegen Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 69 Punkten weiter ungeschlagen vorneweg marschiert. Mengen weiß allerdings auch, dass das 1:1 aus dem Hinspiel gegen Gutenzell und der jüngste Punktverlust gegen Krauchenwies zeigen, dass auch solche Spiele kippen können.
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So., 03.05.2026, 17:00 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
17:00

Krauchenwies/Hausen/Göggingen konnte sich zuletzt mit einem 2:2 gegen Mengen im Derby belohnen. Sulmetingen steht nach dem 2:2 gegen Ringschnait und dem torlosen Nachholspiel gegen Kirchberg bei 45 Punkten auf Rang sieben und hat zwei Möglichkeite verpasst weiter nach oben zu klettern. Beide Teams können mit einem Sieg in Reichweite zu den Top fünf bleiben. Im Hinspiel gewann Sulmetingen mit 2:0.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
15:00live
.
Die SG Ringschnait/Mittelbuch ließ zuletzt beim 2:2 in Sulmetingen und schon davor beim 1:2 gegen Mengen Chancen liegen, steht mit 57 Punkten aber weiter stabil auf Rang drei. Der TSV Kirchberg kommt mit 45 Punkten und dem 0:0 im Nachholspiel in Sulmetingen, dazu mit dem 3:2 gegen Rot aus dem letzten regulären Spieltag. Für Ringschnait ist es eine Partie, in der der Druck klar auf der Heimmannschaft liegt, wenn derr Abstand nach oben nicht größer werden soll. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
15:00

Für den Absteiger FV Rot gab es zuletzt eine 2:3 in Kirchberg. Der SV Hohentengen musste sich zuletzt zwar den SF Hundersingen mit 0:2 geschlagen geben, steht mit 50 Punkten aber weiter auf Rang vier. Alles spricht für die Gäste, doch das Hinspiel hat gezeigt, dass Rot gegen Hohentengen überraschen kann. Im Hinspiel gewann der FV Rot mit 1:0.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
15:00

Die SF Hundersingen haben sich mit dem 2:0 in Hohentengen und zuvor mit weiteren sechs Spielen ohne Niederlage in eine gute Position gebracht und stehen mit 48 Punkten auf Rang fünf. Blönried blieb zuletzt gegen Steinhausen beim 1:2 erneut ohne Ertrag und steht mit 18 Punkten weiter auf Platz 16. Die Rollen scheinen damit klar verteilt. Im Hinspiel gewann Hundersingen mit 2:0.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
15:00

Der SV Steinhausen an der Rottum konnte sich am vergangenen Wochenende mit 2:1 durchsetzten und steht mit 34 Punkten auf Platz 13. Der SV Ochsenhausen hat beim 7:1 gegen Uttenweiler ein Ausrufezeichen gesetzt und sich mit 40 Punkten ins sichere Mittelfeld geschoben. Beide Mannschaften dürften mit Selbstvertrauen in dieses Derby gehen. Im Hinspiel gewann Ochsenhausen mit 4:2.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
15:00

Der SV Sigmaringen geht mit dem 2:1-Sieg in Ertingen in dieses Derby und hat 47 Punkte auf dem Konto. Der FV Bad Saulgau 04 hat beim 2:2 gegen Ummendorf immerhin Moral bewiesen, steht als Vorletzter mit 15 Punkten ebenfall schon als ABsteiger fest. Für Sigmaringen ist das Derby eine Pflichtpartie, wenn es weiter nach oben gehen soll. Im Hinspiel gewann Sigmaringen mit 2:1.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
15:00

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat mit dem 2:2 in Bad Saulgau eine Gelegenheit liegen lassen und konnte den Punktverlust des FC Mengen nicht nutzen, bleibt aber mit 65 Punkten klar Zweiter. Eberhardzell musste zuletzt ein 2:1 gegen Gutenzell hinnehmen und steht mit 24 Punkten auf Platz 14 in der Abstiegszone. Für Ummendorf ist dieses Derby vor eigenem Publikum eine Pflichtaufgabe, um dem Tabellenführer weiter auf den Versen zu bleiben. Im Hinspiel gewann Ummendorf mit 2:0.