Eybersdorf krönt sich zum Bayerischen Hallenmeister

Der SC Sylvia Ebersdorf ist neuer Bayerischer Hallenmeister – Foto: Fabian Frühwirth / BFV

Der Titel geht nach Oberfranken: Der SC Sylvia Ebersdorf hat die 42. Bayerische Hallenmeisterschaft der Herren um den LOTTO Bayern Hallencup 2026 gewonnen. Im Endspiel setzte sich der Bezirksligist vor 691 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Gerd-Lohwasser-Halle in Erlangen mit 2:0 gegen den oberbayerischen Vertreter FC Türk Sport Garching durch. Die Treffer in einem hochspannenden Finale erzielten Paul Pleiner per Sechsmeter und Florian Seiler. Der SC Sylvia Ebersdorf tritt durch seinen Premieren-Triumph unter dem Hallendach die Nachfolge des FC Fatih Ingolstadt an, der den LOTTO Bayern Hallencup im Vorjahr an gleichem Ort für sich entschieden hatte.

Der Ebersdorfer Endspiel-Sieg war zugleich die direkte Revanche für die 1:2-Niederlage in Vorrundengruppe A, die die Oberfranken dank des 4:0-Sieges über den TSV 1860 Weißenburg (Mittelfranken) und einem 0:0 gegen den TuS Pfarrkirchen (Niederbayern) hinter dem späteren Finalgegner auf Platz zwei beendeten. In Gruppe B zogen der unterfränkische Vertreter ASV Rimpar als Gruppenerster sowie der SV Schwarzhofen aus der Oberpfalz ins Halbfinale ein. Für den schwäbischen Bezirks-Champion SV Cosmos Aystetten und den Ausrichter SpVgg 04 Erlangen war derweil bereits nach der Vorrunde Endstation.





Im ersten Halbfinale lieferten sich der SV Schwarzhofen und der FC Türk Sport Augsburg ein torreiches Match, das die Oberbayern von Trainer Fatih Topcu – der mit dem FC Fatih Ingolstadt und dem FC GW Ingolstadt bereits dreimal beim LOTTO Bayern Hallencup triumphiert hatte – am Ende mit 3:2 für sich entschieden. Das zweite Duell der Vorschlussrunde verlief derweil deutlich knapper: Der SC Sylvia Ebersdorf bezwang den ASV Rimpar mit 1:0.



