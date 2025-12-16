Ey Schiri, Abseits“ - Ein Abend, der Lust auf die Pfeife macht

Kennengelernt habe ich die beiden bereits zu Jahresbeginn bei der Aufnahme der ersten Folge des Podcasts „FuPastisch“. Schon damals sprühten sie vor Begeisterung für dieses Projekt. Nun war es so weit: Meine Zusage stand und ich war live dabei.

Zum zweiten Mal führte mich mein Weg ins Vereinsheim des Nordhorner Sportvereins Sparta 09 und wieder ging es um Männer (und Jungs), die man meist erst bemerkt, wenn man anderer Meinung ist: Schiedsrichter. Anlass war die 5. Auflage des Schiedsrichtergewinnungsprogramms „Ey Schiri, Abseits“, zu dem Kreisligalegende Faruk Karakus und der zweitligaerfahrene Unparteiische Lukas Benen eingeladen hatten.

Danach stellte sich Lukas Benen selbst vor und nahm uns mithilfe einer Leinwand mit auf seine bisherige Schiedsrichterreise. Faruk folgte mit seiner eigenen Vorstellung und als er beiläufig erwähnte, dass er in diesem Jahr zum „Spartaner des Jahres“ gewählt wurde, begann Lukas spontan zu applaudieren. „Das ist einen Applaus wert“, meinte er. Recht hatte er. Die junge Zuschauergarde ließ sich nicht lange bitten und machte fröhlich mit.

Faruk eröffnete den Abend, begrüßte die Gäste, bedankte sich bei den Sponsoren und schuf direkt eine angenehme Atmosphäre. Anschließend fand Andreas Langlet vom Schiedsrichterausschuss treffende Worte für Faruk und Lukas. Fünf Auflagen dieses Formats, das mache man nicht einfach so, sondern weil Schiedsrichter gesucht und dringend gebraucht werden. Über 50 Zuschauer hörten aufmerksam zu, als Lukas anschließend den Ablauf des Abends erklärte.

Im weiteren Verlauf ging es um das Ehrenamt Schiedsrichter - inklusive der beruhigenden Erkenntnis: Schiedsrichter sein kann grundsätzlich jeder. Zumindest theoretisch.

Anschließend wurde es praktisch. Ein zwölfminütiges Video vom Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München - gezeigt aus der Perspektive des Schiedsrichters - sorgte für erste Aha-Momente. Die anschließende Auswertung mit dem Publikum war lebendig und kurzweilig. Lukas band vor allem die jüngeren Zuschauer hervorragend ein. Das Eis war schnell gebrochen, die Wortmeldungen wurden zahlreicher und die Stimmung zunehmend lockerer. Faruk ergänzte das Ganze mit Erläuterungen zum Auftreten eines Schiedsrichters, während Lukas immer wieder unterstützend eingriff - ein gut eingespieltes Duo.

Nach dem Bundesliga-Klassiker wechselte der Fokus in die 2. Liga: das Spiel 1. FC Magdeburg gegen Holstein Kiel (3:3) - geleitet von niemand Geringerem als Lukas Benen selbst. Er sprach offen über eine eigene Fehlentscheidung bei einem Foulspiel, wechselte dann zu einer Szene vom vergangenen Wochenende (Freiburg gegen Dortmund, 1:1) und plötzlich war das Publikum mittendrin in einer erstaunlich intensiven Diskussion. Egal ob erfahrene Schiedsrichter oder neugierige Interessenten, alle hatten eine Meinung.

Zurück ging es schließlich wieder nach Magdeburg, genauer gesagt zum Elfmeterpfiff. Aus dem Publikum kam der Kommentar: „Da hat mir ein Kumpel geschrieben und gesagt, da hat Lukas eine Fehlentscheidung gemacht.“ Lukas nahm es gelassen, erklärte ruhig seine Sichtweise und schaffte es erneut, das Publikum souverän mitzunehmen - fachlich, locker und authentisch.

Im nächsten Abschnitt ging es um den Alltag eines Schiedsrichters. Faruk holte dazu Jan Wolf, Ansetzer im Herrenbereich, mit ins Boot. Dieser erklärte kurz und verständlich den Weg von der Ansetzung bis zum ersten Pfiff. Danach übernahm Lukas wieder, schilderte seine Perspektive aus der Praxis und Faruk führte durch das Thema.

Zum Abschluss wurden noch die kommenden Anwärter-Lehrgänge vorgestellt. Faruk fand die letzten Worte des Abends, Lukas schickte das Publikum anschließend Richtung Essen, ein Ende, das erfahrungsgemäß immer gut ankommt.

Unterm Strich war es eine spannende, informative und sehr kurzweilige Reise durch die Welt der Schiedsrichter. Wer auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, selbst zur Pfeife zu greifen, dem kann ich diese Veranstaltung nur empfehlen. Es lohnt sich. Und ganz ehrlich: Hätte ich den Schiedsrichter-Lehrgang nicht schon gemacht, ich hätte spätestens an diesem Abend richtig Bock darauf bekommen.

Damit schließt sich für mich in diesem Jahr 2025 der Kreis. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten, entspannte Feiertage und einen angenehmen Rutsch ins Jahr 2026. Und wer weiß, vielleicht wird es ja tatsächlich das beste Fußballjahr aller Zeiten.