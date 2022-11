„Extremer Fortschritt bei der Minimierung der Fehlerquote“ Simon Schweiger, der Spielertrainer des FC Bad Krozingen, im Bezirksligatipp

Der FC Bad Krozingen scheint sich in der Bezirksliga gut eingefunden zu haben und spielt als neuformiertes Team eine ansprechende Runde. In der Vorwoche unterlagen die Kurstädter im Spitzenspiel der SG Simonswald/Obersimonswald; nun steht das Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Reute an. Spielertrainer Simon Schweiger spricht über die Entwicklung seiner Mannschaft und tippt die Ergebnisse des 14. Spieltags.

fupa: Herr Schweiger, der FC Bad Krozingen musste zuletzt bei der SG Simonswald/Obersimonwald eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Wie haben Sie dieses Spiel erlebt?

Simon Schweiger: Eine schwierige Lage. Eine Woche zuvor war das Spiel noch von Obersimonswald nach Simonswald, auf den Kunstrasen, verlegt worden. Als wir dort ankamen, hieß es aber, dass wir doch auf den Rasenplatz gehen. Der war gewalzt worden und war ziemlich sandig und damit sehr schwer zu bespielen. Dennoch haben wir es ganz gut gemacht, hatten viel Ballbesitz, haben den Ball laufen lassen und keine Chance für Simonswald zugelassen. Im letzten Drittel war es aber auch sehr schwer für uns, denn Simonswald war sehr defensiv eingestellt, und zudem haben wir die Passgenauigkeit vermissen lassen. Aber in einer Gegenpressing-Situation haben wir den Ball erobert und das 1:0 erzielt. In einer Phase, als Simonswald eigentlich ungefährlich war, haben wir sie durch den ungenauen Spielaufbau eingeladen, und unser Spieler hat zur Grätsche gegriffen, die zum Elfmeter und zum 1:1 geführt hat. Danach war Simonswald am Drücker, auch die Fans machten Druck. Selbst da hatten wir noch ein paar Chancen zum Siegtor. Letztlich hat Simonswald das 2:1 erzielt. Wir haben einfach nicht die Mittel gefunden, das Spiel wieder zu drehen. Eine Punkteteilung wäre sicher fair gewesen. Ärgerlich, dass wir das Spiel nach einer guten ersten Halbzeit in der zweiten hergeschenkt haben!

fupa: War das Spiel ein Rückschlag im Rennen um den Aufstieg? Ist der Aufstieg überhaupt das ausgegebene Saisonziel?

Schweiger: Als Absteiger war es für uns etwas schwierig, uns in der Liga zurechtzufinden. Mit dem Trainerwechsel, dem Abgang von drei, vier Führungsspielern und vielen jungen, neuen Spielern gab es einen Umbruch. Ich denke, als Absteiger sollten wir im oberen Drittel und um die vorderen Ränge mitspielen. Das heißt nicht, dass alles außer dem Wiederaufstieg enttäuschend wäre, denn schließlich ist die Bezirksliga sehr ausgeglichen, und es gibt mehrere Topteams. Aber wir versuchen schon, von den Rängen vier bis acht eher wegzubleiben und um die ersten drei Plätze mitzuspielen.

fupa: Wo sehen Sie Ihre Mannschaft in der Entwicklung?

Schweiger: Ich kannte die Mannschaft vorher nicht, und wir haben viele neue Spieler, auch aus der eigenen Jugend, integriert. Wir haben nicht viele Spieler mit SC- oder anderer höherklassiger Erfahrung. Aber ich sehe einen extremen Fortschritt, was die Minimierung der Fehlerquote angeht. Gerade bei den jungen Spielern aus den eigenen Reihen ist die Entwicklung sehr gut zu erkennen. Unser Präsident (Gregor Stiefvater, Anm. d. Red.) meinte vor ein paar Wochen nach einem Spiel: „Wieder zu Null gespielt, das haben wir im Vorjahr nie geschafft.“ Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber abgesehen vom Spiel in Simonswald machen wir tatsächlich wenige Fehler, und die Ballbesitzphasen werden immer länger und besser. Die Mannschaft muss die Handschrift des Trainers erkennen und stabiler werden. Die positive Entwicklung ist zu erkennen, ich sehe aber noch mehr Potenzial.

fupa: Der kommende Gegner, Aufsteiger SC Reute, hat demzufolge deutlich mehr Erfahrung in den Reihen. Haben Sie Reute schon einmal beobachten können? Wie schätzen Sie diese Mannschaft ein?

Schweiger: Da erwarte ich ein spannendes Spiel. Sie haben es bereits angesprochen, der SC Reute ist fast das Gegenteil zu uns: In Mario Hess, Benjamin Bierer – mit dem ich in Denzlingen noch selbst zusammen gespielt habe –, Thomas Bober, Miguel Rosales oder Ali Hassoun verfügt Reute über viel höherklassige Erfahrung. Zudem spielt das Gros der Mannschaft schon seit einiger Zeit zusammen. Aber wir in Bad Krozingen verfügen auch über viel Qualität. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und die Grundlagen auf den Platz bekommen, Konstanz in unser Spiel bekommen und für überraschende Momente sorgen bis hin zum riskanten, mutigen Spiel, sehe ich gute Chancen.

fupa: Wie präsentiert sich die Personallage?

Schweiger: Wir haben uns aus einer kleinen, schweren Zeit herausgekämpft. Wir haben zwar noch einen Langzeitverletzten, aber ein, zwei Spieler kehren nach ihren Verletzungen in den Kader zurück. Ich selbst steige nach meinem Fahrradsturz allmählich wieder ins Training ein. Ich sehe unser Leistungsvermögen derzeit bei 85 Prozent; das ist okay.

Simon Schweigers Spieltag-Tipps:

SpVgg. Gundelfingen/Wildtal – SG Simonswald/Obersimonswald (Obermattenstadion Wildtal)

Sonntag, 10.45 Uhr

Da bin ich gespannt. Gundelfingen/Wildtal nimmt den Aufwind aus dem Pokal-Viertelfinale mit und ist zu Hause sehr gefährlich, aber Simonswald hat genauso viel Wind unter den Flügeln. Ich tippe auf einen knappen 2:1-Sieg für Gundelfingen.

FC Heitersheim – SV Biengen

Sonntag, 12.30 Uhr

Für beide Mannschaften war es ein Auf und Ab in den letzten Wochen. Biengen konnte zwar zuletzt ein paar Mal punkten, aber ich denke, Heitersheim setzt sich mit 2:1 durch.

SV Solvay Freiburg – SG Ihringen/Wasenweiler

Sonntag, 13 Uhr

Solvay fliegt erstaunlich weit unterm Radar. Ich glaube aber, gegen Ihringen geht es 1:1 aus.