"Extremer Chancenwucher" - Freie Turner unterliegen Volkmarode 1:2

Während die Gastgeber ihre Chancen nutzten, haderte FT-Coach Gian Luca Renner vor allem mit der eigenen Effizienz: „Wir haben es gestern nicht geschafft, das Spiel für uns zu entscheiden, weil wir mal wieder an uns selbst und vor allem unserer Chancenverwertung gescheitert sind.“

Auch nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Volkmarode legte nach einem Freistoß nach, der abgefälscht wurde. Torschütze war Ole Jakob Werner (55.). Doch FT Braunschweig blieb dran und erhöhte den Druck. „Der Chancen-Wucher wurde vor allem im zweiten Durchgang noch extremer“, erklärte Renner.

Die Anfangsphase verlief zunächst ausgeglichen, ehe Volkmarode in Führung ging. Spielertrainer Collin Gerstung schilderte: „Das Spiel begann etwas verhalten, dann sind wir nach 26 Minuten in Führung gegangen.“ Robin Meiler traf in der 26. Minute nach einer Freistoßflanke zum 1:0. Trotz der Führung musste Volkmarode defensiv aufmerksam bleiben, denn die Gäste erspielten sich hochkarätige Chancen. Renner betonte: „Wir hatten allein im ersten Durchgang 300-prozentige Torchancen.“

Brenzlige Schlussphase

Trotz zahlreicher Möglichkeiten dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Luis Bendix Canete Cerrilo der Anschlusstreffer gelang. In der Schlussphase wurde es noch einmal eng. Gerstung gab zu: „Hinten raus wurde es dann nochmal brenzlig, wir haben aber alles reingeworfen, um das Ganze zu verteidigen.“

FT Braunschweig hatte mehrfach die Chance auf den Ausgleich, ließ diese jedoch ungenutzt. „Rashid Younis trifft in der letzten Aktion mit seinem Abschluss den Innenpfosten“, schilderte Renner die wohl größte Möglichkeit. Am Ende blieb es beim knappen Heimsieg für Volkmarode.

Gerstung zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir sind sehr zufrieden und glücklich über die drei Punkte,.“ Gleichzeitig räumte er ein: „Mit einem unentschieden hätten wir uns am Ende wahrscheinlich auch nicht beschweren können.“

Renner zog ein ernüchterndes Fazit: „Wenn ich mir anschaue, was der Gegner auf der anderen Seite für seine Tore benötigt, ist das sehr ernüchternd.“ Dennoch blickt er nach vorne: „Wir müssen aufstehen.“

Tabellarisch war der Sieg enorm wichtig. Volkmarode sprang auf Platz neun und hat 28 Punkte auf dem Konto. Die Freien Turner bleiben bei 26 Punkten stehen. Weiter geht es für Volkmarode dann am Sonntag mit dem direkten Duell gegen Fallersleben. Auch die Freien Turner spielen ein direktes Duell, allerdings schon am Mittwoch, wenn man Vahdet Braunschweig empfängt.