„Extrem zufrieden mit dem aktuellen Stand“: VfB Hallbergmoos groovt sich für die Liga ein

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben das Testspiel gegen Langengeisling mit 3:0 gewonnen. Dabei glänzte ein 18-Jähriger als Doppeltorschütze.

Hallbergmoos – Im ersten Testspiel im heimischen Stadion haben die Fußballer des VfB Hallbergmoos Appetit auf den Landesliga-Start gemacht: Das Team zeigte am Sonntag beim 3:0 (0:0) gegen den Bezirksligisten FC Langengeisling einen ordentlichen Auftritt. Und Trainer Andreas Giglberger macht deutlich, dass man in der Vorbereitung erst die Hälfte des Programms erledigt habe.

„Wir sind topfit“, sagt Giglberger zum Stand der Vorbereitung und betont, dass man bislang an der Defensive, am Spiel gegen den Ball sowie am Umschalten nach Ballgewinnen gearbeitet habe. Da die offensiven Lösungen und Automatismen in den nächsten Übungseinheiten noch kommen, war es kein Drama, dass es gegen den FCL lange Zeit 0:0 stand. In der ersten Halbzeit wollten die Hallbergmooser beim ersten Heimtest mit einer gut gefüllten Tribüne etwas zu viel. Zum übermotivierten VfB kam ein Gegner, der intelligent spielte und nicht viel zuließ.

Zwei Fußballer machen den Unterschied

Die drei Tore binnen 14 Minuten hatte das Team zwei Männern zu verdanken: Erst wurde Tobias Krause gefoult, Emil Kierdorf verwandelte den Elfmeter (66.). Dann legte Kierdorf für Krause das 2:0 auf (68.) und zum Finale Krause für Kierdorf (80.). Der 18-jährige Doppeltorschütze deutete schon mal sein Potenzial an.

Giglberger: Der Kader gibt richtig Gas

„Ich bin nach einem Spiel nie zufrieden“, meinte Giglberger, der zum Saisonbeginn erst einmal von der Seitenlinie aus coachen wird. Bei seinem Ex-Club spielte er in der Aufstiegsrelegation und heiratete danach. Der 32-Jährige will sich selbst erst wieder aufstellen, wenn er den Trainingsrückstand aufgeholt hat. Grundsätzlich stellt er fest, dass der Kader richtig Gas gibt: „Wir Trainer sind extrem zufrieden mit dem aktuellen Stand. Die Vorbereitung war teilweise richtig eklig, aber wir ziehen voll mit.“