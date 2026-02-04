Extrem-Winter bremst SV Wilhelmshaven aus Rückrunden-Vorbereitung leidet unter Spiel- und Trainingsausfällen – Kurztrainingslager als mögliche Alternative von red · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

Die Vorbereitung auf die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen gestaltet sich für den SV Wilhelmshaven weiterhin alles andere als planmäßig. Was in normalen Jahren eine strukturierte Phase mit Testspielen, gezieltem Mannschaftsaufbau und taktischer Arbeit wäre, ist in diesem Winter ein ständiges Improvisieren zwischen Kunstrasen, Hallenzeiten und Alternativplänen. Frost, Schnee und unbespielbare Plätze lassen aktuell kaum einen geordneten Rhythmus zu.

Bislang konnte die Mannschaft von Teamchef Frank Löning lediglich einen einzigen Test absolvieren – auswärts in Brinkum. Danach folgte eine regelrechte Absagenflut: Emden, Lohne, Heidmühle, Lotte, Union, Esens – alle geplanten Begegnungen mussten witterungsbedingt gestrichen werden. Auch das zuletzt angesetzte Testspiel gegen Regionalligist SSV Jeddeloh im heimischen Sportpark konnte nicht stattfinden. Gleiches galt für das geplante Duell am Sonntag beim SV GW Mühlen. Die Enttäuschung ist groß, doch die Gründe sind eindeutig: Die Plätze sind schlichtweg nicht bespielbar. Training zwischen Halle, Stadionumfeld und Kunstrasen Die sportliche Leitung versucht, flexibel zu reagieren. Wann immer möglich, wird der freigegebene Kunstrasen genutzt – sofern Kapazitäten zur Verfügung stehen. Ergänzt wird das Programm durch Halleneinheiten sowie Laufeinheiten rund um das Stadion. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus, doch Löning macht deutlich: „Wir nehmen es, wie es ist.“

Wetschen-Spiel in der Schwebe – Plan B steht bereit Ob das erste Nachholspiel am kommenden Samstag beim TSV Wetschen ausgetragen werden kann, ist aktuell noch offen. Die Platzverhältnisse vor Ort sind kritisch, und auch wenn ab Freitag ein Temperaturanstieg erwartet wird, erscheint eine Austragung nach jetzigem Stand eher unwahrscheinlich. Doch auch für diesen Fall ist der SVW vorbereitet. Sportdirektor Lars Klümper: „Wir hoffen alle, dass am Samstag in Wetschen gespielt werden kann. Für den Fall einer Absage werden wir ein Kurztrainingslager mit zwei Testspielen in Recklinghausen durchführen.“