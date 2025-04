»Extrem wichtiger Spieler«: Piwernetz bleibt bis 2027 bei Schnüdel

Der gebürtige Mittelfranke, der seine komplette Nachwuchszeit beim 1.FC Nürnberg durchlief und mittlerweile in Würzburg studiert und lebt, ist seit zwei Jahren ein wichtiger Bestandteil der FCS-Abwehrreihe und soll auch in Zukunft eine Konstante auf der linken Seite sein. Zudem hat er neben seinen über 100 Einsätzen in der Regionalliga schon Erfahrungen in der dritten Liga für den TSV Havelse vorzuweisen, die er auch künftig für den 1. FC Schweinfurt 05 einbringen wird.





Piwernetz selbst freut sich auf die kommende Zeit im Trikot des FC 05: "Ich fühle mich richtig wohl in Schweinfurt, deswegen war die Verlängerung für mich auch nur Formsache. Seit ich hier bin, hat sich hier einiges ins Positive entwickelt und läuft in die richtige Richtung. Ich freue mich darauf, in den nächsten zwei Jahren weiter mitanzupacken, damit wir unsere ambitionierten Ziele kurz- und mittelfristig - als Team - erreichen. Und an die Fans: Kommt zu den letzten vier Spielen und unterstützt uns lautstark – wir zählen auf euch und schaffen es gemeinsam!“