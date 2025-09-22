– Foto: Sascha Drenth

"Extrem wichtig für uns" – MTV schlägt Wetschen in letzter Sekunde Sieg nach dem Tiefschlag von Verden – Joker Mohamadou trifft in der Nachspielzeit zum 1:0

Der MTV Wolfenbüttel hat die richtige Reaktion auf die 0:6-Klatsche von Verden gezeigt – auch wenn sie sich lange nicht abzeichnete. Im Heimspiel gegen den TSV Wetschen stand es bis in die sechste Minute der Nachspielzeit 0:0, ehe Akram-Dine Mohamadou zum umjubelten 1:0 traf und den dritten Saisonsieg perfekt machte. >> Die Bilder zum Spiel

„Das war einfach ein Spiel, das sehr von Taktik geprägt war. Keiner wollte zu viel riskieren", analysierte Trainer Deniz Dogan nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft hatte die Kontrolle über weite Strecken, ließ kaum etwas zu, doch vor dem Tor fehlte es erneut an Klarheit und Durchschlagskraft.

Die erste Halbzeit bot ein geduldiges Abtasten, bei dem der MTV zwar mehr Ballbesitz und leichten Feldvorteil hatte, klare Torchancen aber Mangelware blieben. Dogan wechselte zur Pause doppelt, brachte unter anderem Mohamadou, der das Zentrum stabilisieren und für Impulse sorgen sollte. Auch im zweiten Durchgang blieb Wolfenbüttel das aktivere Team, verpasste es jedoch mehrfach, aussichtsreiche Angriffe konsequent auszuspielen. „Wir haben wenig zugelassen und am Ende auch verdient gewonnen, auch wenn es insgesamt nicht viele Torchancen gab“, so Dogan. „Die Mehrzahl hatten wir, aber im letzten Drittel fehlt uns noch die Durchschlagskraft – daran arbeiten wir aktuell extrem.“