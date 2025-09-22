"Extrem wichtig für uns“ – MTV schlägt Wetschen in letzter Sekunde

Der MTV Wolfenbüttel hat die richtige Reaktion auf die 0:6-Klatsche von Verden gezeigt – auch wenn sie sich lange nicht abzeichnete. Im Heimspiel gegen den TSV Wetschen stand es bis in die sechste Minute der Nachspielzeit 0:0, ehe Akram-Dine Mohamadou zum umjubelten 1:0 traf und den dritten Saisonsieg perfekt machte.
„Das war einfach ein Spiel, das sehr von Taktik geprägt war. Keiner wollte zu viel riskieren“, analysierte Trainer Deniz Dogan nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft hatte die Kontrolle über weite Strecken, ließ kaum etwas zu, doch vor dem Tor fehlte es erneut an Klarheit und Durchschlagskraft.
Die erste Halbzeit bot ein geduldiges Abtasten, bei dem der MTV zwar mehr Ballbesitz und leichten Feldvorteil hatte, klare Torchancen aber Mangelware blieben. Dogan wechselte zur Pause doppelt, brachte unter anderem Mohamadou, der das Zentrum stabilisieren und für Impulse sorgen sollte. Auch im zweiten Durchgang blieb Wolfenbüttel das aktivere Team, verpasste es jedoch mehrfach, aussichtsreiche Angriffe konsequent auszuspielen.
„Wir haben wenig zugelassen und am Ende auch verdient gewonnen, auch wenn es insgesamt nicht viele Torchancen gab“, so Dogan. „Die Mehrzahl hatten wir, aber im letzten Drittel fehlt uns noch die Durchschlagskraft – daran arbeiten wir aktuell extrem.“
Nach dem Schock von Verden war es vor allem eine mentale Frage, wie das Team reagieren würde. Dogan: „Man hat schon gemerkt, dass das Selbstbewusstsein anfangs gefehlt hat. Wir haben bewusst auf Sicherheit gespielt – und das war auch unser Plan. Umso wichtiger ist, dass wir uns am Ende belohnt haben.“
Der entscheidende Moment kam in der 90.+6 Minute: Nach einem Angriff über die rechte Seite und einem Querpass in den Strafraum behielt Mohamadou die Nerven und vollendete zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer.
MTV Wolfenbüttel – TSV Wetschen 1:0
MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Johannes Patz (46. Akram-Dine Mohamadou), Blerian Halimi, Felix Lange, Andre Linek, Nils Göwecke, Eric Hammer (46. Fabian Henke), Noah Dominik Mook, Marvin Oktay (70. Oliwier Bosacki), Maximilian Moslener (55. Lasse Homann) (61. Ben Böder), Phil Brand - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
TSV Wetschen: Lars Goebel, Joshua Heyer, Maris Thiry, Til Jarne Lohaus, Kyrylo Kozin, Julian Fehse, Lennart Greifenberg (86. Aljoscha Wilms), Lennart Bors (86. Tamino Köhler), Moritz Raskopp, Alen Suljevic (75. Hannes Fiedler), Philip-Pascal Kürble (75. Justus Frederik Treseler) - Trainer: Artur Zimmermann
Schiedsrichter: Lara Wolf (Wilhelmshaven) - Zuschauer: 239
Tore: 1:0 Akram-Dine Mohamadou (90.+6)