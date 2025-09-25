„Extrem wegweisendes Spiel“ – Kellerduell zwischen Hennef und Pesch

Wer schafft die Trendwende? Ansgar Pflüger vom FC Hennef oder doch der FC Pesch? – Foto: Nick Förster

Am Sonntag trifft der FC Hennef auf den FC Pesch – ein Duell, das für beide richtungsweisend sein dürfte. Nach vier Spieltagen stehen beide Teams mit jeweils nur einem Punkt am Tabellenende der Mittelrheinliga. Pesch rangiert mit der besseren Tordifferenz auf Platz 14, Hennef auf Rang 15. Zuletzt unterlagen die Hennefer mit 0:2 in Düren, während Pesch gegen Spitzenreiter Vichttal beim 1:5 chancenlos war. Im Pokal feierten jedoch beide einen wichtigen Erfolg: Hennef gewann am Dienstagabend beim Landesligisten FC Hürth mit 1:0 nach Verlängerung, Pesch setzte sich einen Tag später 4:1 bei Germania Lich-Steinstraß durch.

„Es geht weiter, Schlag um Schlag. Wir gehen mit Rückenwind in die Partie gegen Pesch und werden an unserer Marschroute aus den letzten beiden Spielen auf jeden Fall festhalten. Wir konnten uns endlich für unseren Aufwand belohnen und hoffen, dass das weiterhin Früchte tragen wird", glaubt Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef, an einen Wendepunkt. Fußhöller: "...dann werden wir zu Hause auch gegen Pesch gewinnen"

Das Erfolgsrezept sei klar, so Fußhöller: „Wir wollen über Einsatzwille und Laufbereitschaft ins Spiel kommen – und so zu unseren fußballerischen Qualitäten finden. Und wenn wir es dann schaffen, im letzten Drittel noch effektiver zu werden, dann werden wir zu Hause auch gegen Pesch gewinnen.“ Auch wenn die Saison noch jung ist, sei die Partie richtungsweisend. "Derjenige, der das Spiel verliert, wird sich in den nächsten Wochen erstmal im Keller wiederfinden. Deshalb wollen wir auf jeden Fall das Spiel gewinnen, um uns dann Step-by-Step in den nächsten Wochen dahin zu bewegen, wo wir hingehören.“

Sa., 27.09.2025, 18:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 FC Pesch Pesch 18:00 PUSH