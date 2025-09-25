„Extrem wegweisendes Spiel“ – Kellerduell zwischen Hennef und Pesch

Am Sonntag trifft der FC Hennef auf den FC Pesch – ein Duell, das für beide richtungsweisend sein dürfte. Nach vier Spieltagen stehen beide Teams mit jeweils nur einem Punkt am Tabellenende der Mittelrheinliga. Pesch rangiert mit der besseren Tordifferenz auf Platz 14, Hennef auf Rang 15. Zuletzt unterlagen die Hennefer mit 0:2 in Düren, während Pesch gegen Spitzenreiter Vichttal beim 1:5 chancenlos war. Im Pokal feierten jedoch beide einen wichtigen Erfolg: Hennef gewann am Dienstagabend beim Landesligisten FC Hürth mit 1:0 nach Verlängerung, Pesch setzte sich einen Tag später 4:1 bei Germania Lich-Steinstraß durch.
„Es geht weiter, Schlag um Schlag. Wir gehen mit Rückenwind in die Partie gegen Pesch und werden an unserer Marschroute aus den letzten beiden Spielen auf jeden Fall festhalten. Wir konnten uns endlich für unseren Aufwand belohnen und hoffen, dass das weiterhin Früchte tragen wird", glaubt Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef, an einen Wendepunkt.
Das Erfolgsrezept sei klar, so Fußhöller: „Wir wollen über Einsatzwille und Laufbereitschaft ins Spiel kommen – und so zu unseren fußballerischen Qualitäten finden. Und wenn wir es dann schaffen, im letzten Drittel noch effektiver zu werden, dann werden wir zu Hause auch gegen Pesch gewinnen.“
Auch wenn die Saison noch jung ist, sei die Partie richtungsweisend. "Derjenige, der das Spiel verliert, wird sich in den nächsten Wochen erstmal im Keller wiederfinden. Deshalb wollen wir auf jeden Fall das Spiel gewinnen, um uns dann Step-by-Step in den nächsten Wochen dahin zu bewegen, wo wir hingehören.“
Personell muss Hennef auf Burak Mus und Abdul-Wahid Bancé, Levi Dang (gesperrt) und Kai Schuster (privat verhindert) verzichten. „Klar tut es uns weh, dass sie nicht dabei sind. Aber wir haben genügend Jungs im Kader, die sie ersetzen können. Hinzu kommt, dass wir in sehr engem Austausch mit dem U19-Trainer Mutlu Demir sind. Vielleicht wird sich auch der ein oder andere U19-Spieler im Kader wiederfinden und schon mal so ein bisschen Seniorenluft schnuppern.“
Auch Peschs Himmet Kol, der den im Urlaub befindlichen Adriano Terranova vertritt, sieht die Partie als Schlüsselspiel: „Der Sieg im Pokal tut natürlich sowohl fürs individuelle Selbstvertrauen als auch für das mannschaftliche Gefüge extrem gut. So ein Sieg kann dir dabei helfen, dass am Wochenende auch Sachen wieder funktionieren bzw. die Jungs mit mehr Mut in die Aktionen gehen, wo sie vielleicht die letzten Spiele eher auf den Ball getreten und zurückgespielt haben.“
Im Duell gegen den direkten Konkurrenten gehe es darum, nicht früh in der Saison den Anschluss zu verlieren. "Es geht darum, auch ein Lebenszeichen zu senden. Daher ist es für beide Teams ein extrem wegweisendes Spiel, in dem beide alles in die Waagschale werfen werden.“ Personell ist die Lage bei Pesch entspannt: „Wir können soweit auf alle Spieler zurückgreifen, haben aber leider ein, zwei Spieler im Urlaub.“
Für beide Teams ist klar: Ein Sieg am Sonntag könnte den Startschuss für eine dringend benötigte Trendwende markieren.