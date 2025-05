»Extrem spannendes Projekt«: Oliver Peinl coacht Fortuna II

Jahrelang machte der SV Fortuna II als Spielgemeinschaft gemeinsame Sache mit dem SV Bosna. Damit ist nun Schluss. Der Regensburger Bayernliga-Klub schickt ab der kommenden Saison wieder eine eigenständige Zweite ins Rennen. Profitieren soll die Mannschaft, die am heutigen Mittwoch im Entscheidungsspiel gegen Bernhardswald (18.15 Uhr in Wenzenbach) den Klassenerhalt in der Kreisklasse eintüten will, in den nächsten Jahren stark von der anlaufenden Kooperation mit dem SSV Jahn 1889 Futsal . Junge Spieler sollen eingebaut werden, die „Reserve“ möglicherweise als Sprungbrett für Höheres genutzt werden. Ganz wichtig für den weiteren Weg ist natürlich ein kompetenter Trainer. Und den haben die Fortuna-Verantwortlichen jetzt in Person von Oliver Peinl gefunden. Der 47-Jährige schnürte seine Schuhe als Aktiver selbst viele Jahre für den SVF. Diese Zeit prägte ihn auch für seine späteren Trainerstationen beim SV Sarching, TV Geisling und SV Wiesent.

Geeinigt hatten sich beide Seiten schnell. Arber Morina als Cheftrainer der Bayernliga-Mannschaft erhofft sich natürlich eine intensive und harmonische Zusammenarbeit mit Peinl. „Oli und ich haben uns ab der ersten Sekunde hervorragend verstanden. In den Gesprächen hat er sich kompetent und interessiert gezeigt. Zudem verfolgt er den gleichen Plan wie ich. Wir sind überzeugt davon, einen sehr guten Mann bekommen zu haben. Mich persönlich freut seine Zusage mega, da er Fortuna-Vergangenheit hat und heiß auf die Aufgabe ist. Schon als 12-Jähriger habe ich ihm beim Fußballspielen zugeschaut. Das wird uns richtig guttun“, sagt Morina.



Der neue Coach des SV Fortuna II scharrt schon mit den Hufen: „Nach dem kurzfristigen Aus in Wiesent habe ich ein wenig Zeit für mich gebraucht und freue mich nun sehr auf die neue Aufgabe. Ich bin sehr stark mit Fortuna verwurzelt, habe hier 12 oder 13 Jahre gespielt. Hans (Sportlicher Leiter Meichel, Anm.d.Red.) hat mich in meinen jungen Jahren lange trainiert. Des Weiteren waren die Gespräche mit den Verantwortlichen total offen. Das Projekt ist extrem spannend. Mit jungen und ambitionierten Spielern zu arbeiten ist ein absoluter Traum und daher megaspannend für mich. So ein Neuanfang ist ja immer eine spannende Geschichte“, gibt Oliver Peinl zur Protokoll. Ein weiterer Grund für seine Zusage sei Arber Morina gewesen. „Ein sehr offener, positiver und engagierter Mensch. Er brennt dafür und es macht Spaß, sich mit ihm auszutauschen. Bei diesem 'Feuer' will ich mitmachen“, schließt Peinl, der noch betont, dass ein guter Start für das neue Projekt von großer Wichtigkeit sei.



Der künftige Spielerkader für die Fortuna-Zweite ist aktuell noch nicht vollständig, nach möglichen neuen Spielern wird Ausschau gehalten. „Wir suchen noch junge Spieler, die sich entwickeln wollen und bei einem Bayernliga-Verein die Chance ergreifen wollen, den kurzen Weg in die erste Mannschaft zu bewerkstelligen. Letztendlich hoffen wir, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Da sind wir intensiv dran. Den Rest wird Oli wuppen, davon bin ich überzeugt“, so Arber Morina. Generell wolle man sich „stabilisieren und auf zwei gesunde Beine stellen. Das neue Team soll Perspektive haben. Den Rest wird man peu à peu sehen.“