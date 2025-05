"Extrem sauer": Kilic fordert Reaktion gegen Fortuna Köln II

Während sich die Kölner U23 nach acht Niederlagen in Folge in der Vorwoche mit 2:0 gegen Hennef durchsetzte, musste sich Merten beim 1:1 gegen den Vorletzten FV Bonn-Endenich mit einem Remis zufriedengeben. Für Trainer Bünyamin Kilic war das Remis ein Dämpfer – trotz des späten Punktgewinns: "Wir haben die gefühlte Niederlage gegen Endenich inzwischen gut verdaut. Wir haben Moral bewiesen und in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich getroffen. Der war nicht unverdient, aber es war von uns mit die schlechteste Saisonleistung."

Der Coach zeigte sich insbesondere mit der Art und Weise unzufrieden: "Da erwarte ich einfach schon eine Reaktion von den Jungs, weil ich mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden war. Da war es in Hennef deutlich besser, obwohl wir da verloren haben. Ich war extrem sauer.“

Der SSV Merten hat in dieser Saison als Aufsteiger eine bemerkenswerte Konstanz gezeigt, steht mit 54 Punkten auf Platz zwei der Mittelrheinliga und spielt ein starkes Debütjahr in der neuen Spielklasse. Doch Kilic will jetzt nicht nachlassen – auch mit Blick auf die anstehenden Spiele gegen den Bonner SC und Wegberg-Beeck: "Ich will einfach Platz zwei verdientermaßen halten. Wir haben einen Punkteschnitt von 2,0 und den würde ich zumindest am kommenden Wochenende auch halten wollen.“