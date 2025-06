»Extrem« kaltschnäuzig: Wacker holt Verstärkung aus Österreich

Der Offensivspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung aus der Regionalliga mit und gilt als vielseitiger, entwicklungsfähiger Akteur mit hoher Spielintelligenz. Zetic, geboren am 14. Mai 2005 in Wien, durchlief mehrere renommierte Nachwuchsstationen in Österreich, unter anderem beim FV Austria XIII, dem Wiener Sport-Club und dem 1. Simmeringer SC. In der Saison 2022/23 erzielte er für Simmering sieben Tore in 29 Einsätzen in der Wiener Stadtliga und empfahl sich damit für höhere Aufgaben. Zuletzt kam er in der Spielzeit 2024/25 auf 27 Einsätze in der Regionalliga Mitte, in denen er vierzehn Treffer erzielte und sich als Stammspieler etablierte, wurde aber auch bei den Profis eingesetzt. Der 1,80 Meter große Leihspieler überzeugt durch seine extreme Kaltschnäuzigkeit und seine überdurchschnittliche Geschwindigkeit, wodurch Zetic ins Spiel der Burghauser eine weitere Variable bringen soll. Beim SV Wacker Burghausen wird sich der 20-Jährige ab sofort das Trikot mit der Rückennummer 26 überstreifen.