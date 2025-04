Extrem harmlos, Pleite Nummer 9: Schalding von Kottern "aufgefressen"

Schaldings Saison ist endgültig "hinüber". Das Heimspiel gegen den TSV Kottern setzte der SVS deutlich in den Sand. Vor allem offensiv zeigten sich die Niederbayern enorm harmlos und uninspiriert. Und so muss der SVS den Aufstieg in die Regionalliga endgültig abhaken. Gegner Kottern hat nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Regionalliga-Aufstiegsplätze, hat die Lizenz für die 4. Liga allerdings gar nicht erst beantragt.

Am Ende feierte einzig und allein der Kotterner Fanklub, der die weiteste Reise der Saison mit einem tollen Sieg "begießen" konnte. Dem Gegner zwei Eier ins Nest gelegt! So lässt sich die lange 300km-Heimreise aushalten. Sportlich war für die Allgäuer ohnehin nicht mehr allzu viel Feuer drin, und trotzdem startete der TSV deutlich schwungvoller. "Wir waren von der ersten Sekunde an da! Haben Schalding übers ganze Feld gejagt. Und unsere Chancen auch ordentlich zu Ende gespielt", freute sich Kottern-Coach Martin Dausch diebisch über die starke Leistung seiner Jungs. Und das obwohl ja sportlich nicht mehr allzu viel drin ist für den TSV - sollte man meinen: "Nein, nein. Wir wollen so viele Punkte wie's geht sammeln. Wir haben heute drei A-Jugendliche eingewechselt. Das ist perfekt für mich, diesen Spielern ein paar Bayernliga-Minuten zu geben, die ja nächste Saison abliefern müssen."



Starke Leistung auch von den Rängen: Der Kotterner Fanblock feiert mit der Mannschaft! – Foto: Ziegert





Kottern vergab zwei schnelle, sehr gute Chancen und traf in Minute 34: Langer Ball auf Kevin Haug, der das Laufduell gewinnen konnte, und zum 0:1 einlochte. Von Schalding kam offensiv fast nichts. Ein Choroba-Freistoß (knapp links vorbei) war die einzige wirklich gefährliche Schalding-Chance in Halbzeit eins (29.). Nur zu Beginn des zweiten Durchgangs agierte Schalding offensiv etwas gefälliger, zu einer echten Großchance reichte es allerdings auch da nicht. "Wir waren zu keiner Zeit in den Eins-gegen-Eins-Duellen. Jeder Ball war weg. Der Gegner hat uns aufgefressen", lautete das nüchterne Fazit von Schalding-Trainer Stefan Köck. "Nur zehn Minuten nach der Halbzeit... ansonsten war Kottern über 80 Minuten die präsentere, dynamischere und giftigere Mannschaft."



Beim 2:0 steckte Kevin Haug klasse auf Joker Soner Cangert durch - 0:2 (68.). Und während der TSV Kottern mit dem Fanklub feierte, musste der Schaldinger Trainer erneut eine Niederlage erklären, die bereits neunte der Saison. Zuletzt setzte es fünf Niederlagen bei zwei Remis... "Der Spaß hält sich bei uns in Grenzen. Heute hat die Leistung einfach nicht gepasst! Zum Glück kann nicht hinten nix mehr passieren."