Extrem glücklich, aber gewonnen!

Am heutigen Sonntag gastierten unsere Grün-weißen bei schönem spätsommerlichem Wetter zum Nachbarschaftsduell beim bislang punktlosen FC Gerlingen. In der ersten Halbzeit war es Filip Milos, der seine TSF in einer weitestgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit mit 0:1 in Führung brachte.

Nach dem Pausentee kam der FC Gerlingen stark aus der Kabine. Die Gastgeber zeigten guten Fußball und wurden nach einer knappen Stunde mit dem mehr als verdienten Ausgleich belohnt. Was folgte war ein reiner Chancenwucher der Gerlinger, die immer wieder an unserem Keeper Ben Greuel oder dem Aluminium scheiterten. In der 70. Minute bewies Coach Kevin Sturm sein goldenes Händchen und wechselte Edeljoker Marwan Salhab ein. Dieser verwandelte die erst zweite Chance in Halbzeit Zwei unserer Mannschaft in der 88. Minute zur mehr als glücklichen 1:2 Führung. Doch damit nicht genug, in der ersten Minute der Nachspielzeit war es abermals Man of the Match Marwan Salhab, der einen schön ausgespielten Konter eiskalt in die Maschen versenkte.