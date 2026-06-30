 2026-06-30T12:00:28.390Z

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„Extrem geschlossen agiert und alles für das große Ziel gegeben"

SV Klausheide im FuPa-Sommercheck

von p.s. · Heute, 22:34 Uhr · 0 Leser

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2. Kreisklasse
Klausheide
Eric Harmsen
Eric Harmsen

Der SV Klausheide befindet sich wie alle anderen Team aktuell standesgemäß in der Sommerpause, zeitnahe startet aber schon die Vorbereitung auf die kommende Saison. Passend dazu begab sich Spieler und Hauptabteilungsleiter Eric Harmsen in den FuPa-Sommercheck.

Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?

Mit der letzten Saison sind wir als „kleiner“ Verein natürlich absolut überglücklich, und die Mannschaft ist es selbstverständlich auch. Das ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit, die die Jungs über die gesamte Saison hinweg investiert haben. Der Aufstieg in die 2. Kreisklasse ist absolut verdient. Dabei standen wir vor der Saison vor großen Herausforderungen: Zuerst kam das überraschende Ausscheiden von Trainer Christian Kempkes, der sechs Jahre lang die Geschicke der Mannschaft lenkte und maßgeblich am Neuaufbau im Jahr 2020 beteiligt war. Dazu kam, dass Timur Rahimov, einer unserer besten Spieler, durch seine Selbstständigkeit deutlich kürzer treten musste und Einsätze unwahrscheinlich waren. Ähnlich lief es bei Luca Scheffsky, den es beruflich ins 321 km entfernte Lüneburg verschlagen hat. Er hat zwar ein Zweitspielrecht und bleibt uns erhalten, ist aber natürlich nicht mehr jedes Spiel an Bord. Das schmerzt. Zu allem Überfluss wurden uns in der Sommerwechselperiode aus, für uns, lächerlichen Gründen auch noch Nick Bosmann und Alan Hauser gesperrt. Da prasselte von außen erst einmal viel auf uns ein und wir mussten schnell Lösungen finden. Mit Heinrich Sawazki und Tobias Albers haben wir dann neue Strukturen geschaffen, die der Mannschaft frische Impulse gegeben haben. Das Trainerteam hat es direkt geschafft, das Ganze in Erfolg umzumünzen. Die Mannschaft hat extrem geschlossen agiert und alles für das große Ziel gegeben. Bis zur Winterpause wurde das Fundament gegossen, und im Winter haben wir uns dann mit Jan Kremer und Darius Koetsier noch einmal gezielt verstärkt. Das war ein echter Booster für uns! Beide haben sich, genau wie die anderen Jungs, klasse integriert und sofort Verantwortung übernommen. Sie werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei uns spielen. Seit dem zweiten Spieltag standen wir auf dem zweiten Tabellenplatz und haben diesen über die gesamte Saison hinweg erfolgreich verteidigt. Die Ausbeute kann sich mit 63 Punkten und 100 geschossenen Toren absolut sehen lassen. Dass wir 48 Gegentore kassiert haben, liegt auch am letzten Spiel gegen RK Wilsum, das wir mit 2:7 verloren haben. Aber man muss ehrlich sagen: An dem Tag rückte der sportliche Erfolg komplett in den Hintergrund. Es ist bei uns eine gute Tradition, dass wir die Aufstellung auslosen, wenn es am letzten Spieltag um nichts mehr geht. So hatten die Mannschaft, die Zuschauer und alle Beteiligten trotz der Niederlage einen extrem lustigen und unvergesslichen Tag.

Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?

Wir starten Anfang Juli in die Vorbereitung. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Testspiele gegen höherklassige Mannschaften, die es direkt in sich haben: Am 19. Juli treffen wir zu Hause auf den Kreisliga-Absteiger Heseper SV, eine Woche später am 26. Juli testen wir gegen Sparta Nordhorn II. Beide Teams sind spielstark, können ordentlich kicken und gehen als Favorit in die Partien. Das ist von uns aber absolut so gewollt. Testspiele sind dazu da, dass wir gefordert werden, Probleme erkennen und rechtzeitig abstellen können. Es hilft aus meiner Sicht keiner Mannschaft, wenn man sich in der Vorbereitung vermeintlich einfache Gegner sucht, die man hoch abschießt, nur um dann mit einem künstlich aufgeblähten Selbstbewusstsein in die Saison zu gehen. Das kann in der Liga ganz schnell nach hinten losgehen.

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?

Unsere Entwicklung hat über die letzten Jahre richtig an Fahrt aufgenommen und geht in eine super Richtung. Wir haben es geschafft, den Kern des Teams zusammenzuhalten und neue Jungs überragend zu integrieren. Spieler wie Serwan Hamo, Jan Kremer oder Simon Horstkamp hatten vor ihrem Wechsel beispielsweise überhaupt keinen Bezug zum Verein oder zum Ort Klausheide. Die Mannschaft hat sie aber extrem herzlich aufgenommen, und die Jungs haben sich auf der anderen Seite auch sofort voll eingebracht. Sie sind für uns enorm wichtig, nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich. Sie bringen frischen Wind rein. Wir haben viele unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten, was bei uns aber perfekt harmoniert und einfach jede Menge Leben und Humor in die Truppe bringt. Gerade bei unserem Saisonabschluss hat man wieder gesehen, wie gut die Stimmung ist. Der sportliche Erfolg und der Ergeiz nach Siegen ist die eine Sache, aber dieser Zusammenhalt ist noch viel wichtiger. Wenn ich dieses Jahr einen Spieler gezielt herausheben soll, dann ist das ganz klar Serwan Hamo. Er hat mit insgesamt 40 Buden nicht nur die meisten Tore für unseren Verein geschossen, sondern in der gesamten Grafschaft Bentheim. Dazu kommt, dass er kein einziges Pflichtspiel verpasst hat. Dafür hat er völlig zurecht zwei Trophäen abgeräumt: „Torschützenkönig“ und „Spieler der Saison“. Die kann er sich jetzt zu Hause in die Vitrine stellen. Ich bin guter Dinge, dass er auch in den kommenden Jahren bei uns weiter abliefern wird, im schlimmsten Fall brauch er dann eben eine größere Vitrine. Das kriegen wir aber auch irgendwie hin.

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?

Mit der neuen Liga betreten wir Neuland mit der Mannschaft, freuen uns aber auf diese Aufgabe und die sportliche Herausforderung. Unser oberstes Ziel ist es, schnellstmöglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln und uns fest in der 2. Kreisklasse zu etablieren. Logischerweise hoffen wir außerdem, dass alle Jungs weitestgehend verletzungsfrei bleiben, damit jeder Einzelne der Mannschaft auf dem Platz weiterhelfen kann.

Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?

Bookholt ist in der vergangenen Saison in unserer Liga absolut verdient und überaus deutlich Meister geworden. Die Truppe hat eine gute Qualität sowie starke Individualisten. Wenn sie eingespielt ist, kann sie jeden schlagen, denen traue ich tatsächlich den direkten Durchmarsch in die 1. Kreisklasse zu. Rot-Weiß Lage gilt als Absteiger aus der 1. Kreisklasse natürlich direkt wieder als heißer Aufstiegskandidat; die haben einfach gute Kicker in ihren Reihen und ganz sicher das Ziel, sofort wieder hochzugehen. Ansonsten sehe ich den SV Veldhausen II wieder ganz oben mit dabei. Sie haben zwar einen Umbruch im Trainerteam, aber der starke Kader bleibt fast komplett unverändert. Außerdem sind sie schon in der abgelaufenen Saison nur ganz knapp am Aufstieg gescheitert.

Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?

Unser Aufstiegskader bleibt im Kern und die wie in der Vergangenheit glücklicherweise zusammen, ein tolles Zeichen und Freude im Verein. Dennoch gibt es zur neuen Saison ein paar personelle Veränderungen: Christian Kempkes wird fortan in unseren Alten Herren spielen und Niklas Broekman pausiert vorerst mit dem Fußball. Weitere Abgänge gibt es nicht und sind für diesen Sommer auch keineswegs vorgesehen. Auf der anderen Seite freut es uns natürlich riesig, dass uns mit Jonah Wiggers (U19 VfL Weiße Elf Nordhorn) und Joris Sabelhaus (SV Vorwärts Nordhorn III) zwei ehemalige Klausheider Jugendspieler verstärken. Beide kennen den Verein und einen Großteil des Teams bereits bestens, was die Eingewöhnung definitiv vereinfachen wird. Weitere Zugänge sind bis zum Ende der Wechselfrist zwar nicht ausgeschlossen, allerdings müssten potenzielle Neuzugänge sowohl menschlich in die Truppe passen als auch das Team qualitativ sofort verstärken.