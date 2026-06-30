Mit der letzten Saison sind wir als „kleiner“ Verein natürlich absolut überglücklich, und die Mannschaft ist es selbstverständlich auch. Das ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit, die die Jungs über die gesamte Saison hinweg investiert haben. Der Aufstieg in die 2. Kreisklasse ist absolut verdient. Dabei standen wir vor der Saison vor großen Herausforderungen: Zuerst kam das überraschende Ausscheiden von Trainer Christian Kempkes, der sechs Jahre lang die Geschicke der Mannschaft lenkte und maßgeblich am Neuaufbau im Jahr 2020 beteiligt war. Dazu kam, dass Timur Rahimov, einer unserer besten Spieler, durch seine Selbstständigkeit deutlich kürzer treten musste und Einsätze unwahrscheinlich waren. Ähnlich lief es bei Luca Scheffsky, den es beruflich ins 321 km entfernte Lüneburg verschlagen hat. Er hat zwar ein Zweitspielrecht und bleibt uns erhalten, ist aber natürlich nicht mehr jedes Spiel an Bord. Das schmerzt. Zu allem Überfluss wurden uns in der Sommerwechselperiode aus, für uns, lächerlichen Gründen auch noch Nick Bosmann und Alan Hauser gesperrt. Da prasselte von außen erst einmal viel auf uns ein und wir mussten schnell Lösungen finden. Mit Heinrich Sawazki und Tobias Albers haben wir dann neue Strukturen geschaffen, die der Mannschaft frische Impulse gegeben haben. Das Trainerteam hat es direkt geschafft, das Ganze in Erfolg umzumünzen. Die Mannschaft hat extrem geschlossen agiert und alles für das große Ziel gegeben. Bis zur Winterpause wurde das Fundament gegossen, und im Winter haben wir uns dann mit Jan Kremer und Darius Koetsier noch einmal gezielt verstärkt. Das war ein echter Booster für uns! Beide haben sich, genau wie die anderen Jungs, klasse integriert und sofort Verantwortung übernommen. Sie werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei uns spielen. Seit dem zweiten Spieltag standen wir auf dem zweiten Tabellenplatz und haben diesen über die gesamte Saison hinweg erfolgreich verteidigt. Die Ausbeute kann sich mit 63 Punkten und 100 geschossenen Toren absolut sehen lassen. Dass wir 48 Gegentore kassiert haben, liegt auch am letzten Spiel gegen RK Wilsum, das wir mit 2:7 verloren haben. Aber man muss ehrlich sagen: An dem Tag rückte der sportliche Erfolg komplett in den Hintergrund. Es ist bei uns eine gute Tradition, dass wir die Aufstellung auslosen, wenn es am letzten Spieltag um nichts mehr geht. So hatten die Mannschaft, die Zuschauer und alle Beteiligten trotz der Niederlage einen extrem lustigen und unvergesslichen Tag.