»Extrem enttäuschend«: Baghramyan verlässt SpVgg GW Deggendorf Der ehemalige armenische U21-Nationalspieler ist kurzfristig zum Stadtrivalen FC Deggendorf gewechselt von Thomas Seidl · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Robert Baghramyan (am Ball) hat sich von der SpVgg GW Deggendorf völlig unerwartet verabschiedet – Foto: Harry Rindler

Bittere Pille für die SpVgg GW Deggendorf, die den kurzfristigen Abgang von Robert Baghramyan zu verkraften hat. Der Flüchtling kam vor einem knappen Jahr in die Donaustadt und entwickelte sich an der Trat schnell zu einem Leistungsträger. Der ehemalige armenische U21-Nationalspieler war im zentralen Mittelfeld eine feste Größe, bestritt 27 Bezirksliga-Partien und erzielte dabei vier Treffer. Am vergangenen Samstag war Baghramyan noch beim 4:0-Testspielerfolg gegen den TSV Oberschneiding für die Grün-Weißen im Einsatz. Wenige Tage danach verkündet der in der A-Klasse beheimatete FC Deggendorf nun den Transfers des 23-Jährigen.

"Wir haben einige russisch sprechende Spieler im Team, die mit Robert befreundet sind. Seine persönliche Situation ist ziemlich kompliziert und es kann durchaus sein, dass er das Land relativ kurzfristig wieder verlassen muss. Wir haben es aber geschafft, ihm eine Perspektive bieten zu können, um längerfristiger und sorgenfreier in Deggendorf bleiben zu können. Unsere beiden Trainer haben dies mit sehr großem persönlichen Engagement ermöglicht. Sportlich ist er für uns natürlich eine Riesenverstärkung. Einen solchen Spieler für die A-Klasse zu bekommen, ist überragend", sagt Karl-Heinrich Stern, Vorstand des FC Deggendorf, der sich mit dem Transfer natürlich einen weiteren sportlichen Aufschwung erhofft: "In der Vorsaison ging es schon leicht aufwärts, nun möchten wir uns Richtung vorderes Tabellendrittel orientieren."







Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer findet zu dem für den Bezirksligisten komplett unerwarteten Abgang deutliche Worte: "Die ganze Sache ist extrem enttäuschend. Wir haben für Robert sehr, sehr viel getan und ihn bestmöglich unterstützt. Dankbarkeit kann man in diesem Geschäft allerdings wohl wirklich nicht mehr erwarten. Sportlich haben wir nun eine Baustelle, zumal uns mit Florian Garhammer ein weiterer etablierter Zentrumsspieler in nächster Zeit berufsbedingt nur sporadisch zur Verfügung steht."





Der 58-jährige Funktionär möchte - sofern sich ein passende Option auftut - nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden: "Wenn nicht, müssen wir es mit unseren Nachwuchsspielern kompensieren. Es gibt aber auch positive Nachrichten: Jure Matic ist wieder voll dabei, Roman Artemuk ist auf einem richtig guten Weg und die Prüfungen von Alexander Sperl sind Anfang Juli endgültig vorbei. Daher brauchen wir nicht schwarz sehen, allerdings brauchen wir für das Mittelfeld-Zentrum eine Lösung."