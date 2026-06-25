»Extrem enttäuschend«: Baghramyan verlässt SpVgg GW Deggendorf

Bittere Pille für die SpVgg GW Deggendorf, die den kurzfristigen Abgang von Robert Baghramyan zu verkraften hat. Der Flüchtling kam vor einem knappen Jahr in die Donaustadt und entwickelte sich an der Trat schnell zu einem Leistungsträger. Der ehemalige armenische U21-Nationalspieler war im zentralen Mittelfeld eine feste Größe, bestritt 27 Bezirksliga-Partien und erzielte dabei vier Treffer. Am vergangenen Samstag war Baghramyan noch beim 4:0-Testspielerfolg gegen den TSV Oberschneiding für die Grün-Weißen im Einsatz. Wenige Tage danach verkündet der in der A-Klasse beheimatete FC Deggendorf nun den Transfers des 23-Jährigen.
"Wir haben einige russisch sprechende Spieler im Team, die mit Robert befreundet sind. Seine persönliche Situation ist ziemlich kompliziert und es kann durchaus sein, dass er das Land relativ kurzfristig wieder verlassen muss. Wir haben es aber geschafft, ihm eine Perspektive bieten zu können, um längerfristiger und sorgenfreier in Deggendorf bleiben zu können. Unsere beiden Trainer haben dies mit sehr großem persönlichen Engagement ermöglicht. Sportlich ist er für uns natürlich eine Riesenverstärkung. Einen solchen Spieler für die A-Klasse zu bekommen, ist überragend", sagt Karl-Heinrich Stern, Vorstand des FC Deggendorf, der sich mit dem Transfer natürlich einen weiteren sportlichen Aufschwung erhofft: "In der Vorsaison ging es schon leicht aufwärts, nun möchten wir uns Richtung vorderes Tabellendrittel orientieren."