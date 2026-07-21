Extrem enge Liga? Das sind die Meister-Favoriten der Bezirksliga Ost

Die Trainer der Bezirksliga Ost gaben ihre Prognosen ab. – Foto: FuPa

Vor dem Saisonstart hat FuPa Oberbayern die Trainer der Bezirksliga Ost um eine Prognose gebeten. Das Ergebnis in der Übersicht.

Kurz vor dem Saisonstart hat Fußball Vorort/FuPa Oberbayern mit den Bezirksliga-Ost-Trainern gesprochen und nach einer ersten Prognose gefragt . Wer ist Favorit auf den Meistertitel? Und welche Ziele haben die Trainer für die eigene Mannschaft? Bis auf Prien und Langengeisling haben sich alle Trainer geäußert. Hier sind ihre Antworten:

Die Bezirksliga Ost ist zurück! Am Samstag, den 25. Juli, geht es wieder los. Zum Auftakt treffen direkt zwei echte Größen aufeinander. Der TuS Holzkirchen empfängt den TSV Dorfen – Platz drei gegen Platz fünf des Vorjahres. In der kommenden Saison darf man sich auf einige neue Teams freuen. Der TuS Raubling, Reichertsheim, Prien, Walpertskirchen und Langengeisling sind neu in der Liga.

Wer sind deine Favoriten? Als Meister kommen mehrere Teams infrage und ich gehe davon aus, dass es sowohl vorn, als auch hinten sehr eng verlaufen wird. Was sind die Ziele für diese Saison? Als Aufsteiger ist unsere Zielsetzung ganz klar der Klassenerhalt. In der starken Bezirksliga Ost wird die Aufgabe alles von uns abverlangen.

Wer sind deine Favoriten? Meisterfavoriten fallen mir mehrere ein: Töging, Ampfing, Holzkirchen, Dorfen, Langengeisling. Was sind die Ziele für diese Saison? Unser Ziel ist der Klassenerhalt.

Patrick Zimpfer, Trainer des SB DJK Rosenheim

Wer sind deine Favoriten?

Die stärksten Teams der Liga sind der TuS Holzkirchen, der TSV Ampfing und der TSV Dorfen. Sie sind die Top-Favoriten auf die Meisterschaft.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Nach dem Klassenerhalt im ersten Bezirksliga-Jahr wollen wir in unserer zweiten Saison den nächsten Schritt machen. Uns ist bewusst, dass das zweite Jahr oft anspruchsvoller wird und wir einige Neuzugänge integrieren müssen. Wenn wir als Team zusammenwachsen und unsere Qualität Woche für Woche auf den Platz bringen, ist ein Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld ein realistisches Ziel – und vor allem eine Saison, die am Ende deutlich weniger nervenaufreibend wird.

Slaven Jokic, Trainer des TSV Ampfing

Wer sind deine Favoriten?

Holzkirchen und Dorfen.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Wir wollen schnell in ruhiges Fahrwasser kommen und dann schauen, was möglich ist.

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach

Wer sind deine Favoriten?

Holzkirchen.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.

Daniel Winklmaier, Trainer des TSV Peterskirchen

Wer sind deine Favoriten?

Holzkirchen ist der Favorit auf die Meisterschaft.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Das Ziel ist der Klassenerhalt.

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen

Wer sind deine Favoriten?

Meister wird die Mannschaft, die über die gesamte Saison am konstantesten ist. Ampfing und Dorfen werden definitiv dazugehören, aber wir wollen uns auch nicht verstecken.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist es, die Platzierung vom letzten Jahr zu übertreffen. Es bleiben also nur Platz eins oder zwei.

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding

Wer sind deine Favoriten?

Da kommen viele Teams infrage, die die Qualität haben. Ich würde Holzkirchen da mal hereinnehmen, aber Dorfen sehe ich auch sehr weit vorn. Außerdem muss man abwarten, wie Mannschaften wie Ampfing performen, die auch einen starken Kader haben. Holzkirchen sehe ich aber ganz vorn.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen versuchen, so früh wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben und eine gute Saison spielen.

Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen

Wer sind deine Favoriten?

Ich habe einige Teams auf dem Zettel, die ich als sehr stark einschätze: Holzkirchen, Ampfing, Aschau, Langengeisling und Töging. Es wird einen richtigen Kampf vorn geben, weil einige Top-Teams in der Liga sind. Ich schätze die Liga als extrem stark ein.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist es, fußballerisch die letzten zwei Saisons zu bestätigen, in denen wir gut unterwegs waren. Was dann am Ende herauskommt, wird man sehen.

Thomas Deißenböck, Trainer des SV Aschau/Inn

Wer sind deine Favoriten?

Holzkirchen.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Ziel ist, die Saison mindestens einen Platz besser als die vergangene abzuschließen, also mindestens auf Platz sieben.

Robert Berg, Trainer des FC Töging

Wer sind deine Favoriten?

Meisterfavorit ist Holzkirchen.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Wir wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern.

Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl

Wer sind deine Favoriten?

Ampfing und Töging werden ein gewichtiges Wort um die Meisterschaft mitreden.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Unser Ziel ist die Integration und Entwicklung unserer jungen Spieler sowie der Klassenerhalt.

Dominik Fischberger, Abteilungsleiter SG Reichertsheim/Ramsau/Gars

Wer sind deine Favoriten?

Holzkirchen und Dorfen.

Was sind die Ziele für diese Saison?

Als Aufsteiger nach so einer langen Saison samt Relegation und kaum Pause geht es für uns darum, für den Saisonstart bereit zu sein und uns schnell zu akklimatisieren. Wir möchten unseren Weg weitergehen, mit unserem jungen Kader und dem Trainerteam unsere spielerische Weiterentwicklung fortsetzen und uns zu einer Bezirksliga-Mannschaft entwickeln – und natürlich auch die Klasse halten.