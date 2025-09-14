Dominick Wynn (rechts) und der TV Parsberg behielten in Ramspau die Oberhand. – Foto: Dominik Adlhoch

»Extrem bitter«: Wenzenbach gewinnt Topspiel – Hainsacker geht baden Bezirksliga Süd, der Sonntag: Prüfening und Pielenhofen holen wichtigen Heimdreier +++ Bach gibt in Thalmassing eine 2:0-Führung aus der Hand Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd 1. FC Schwarzenfeld VfB Bach Hainsacker Thalmassing + 6 weitere

Erfolgreiche Verteidigung der Tabellenführung: Dank eines ganz späten Siegtreffers von Benedikt Frey entschied der SV Wenzenbach am Sonntag das Top-Spiel der Bezirksliga Süd für sich. Der TB/ASV Regenstauf hatte trotz Führung mit 1:2 das Nachsehen. Enorm wichtige Punkte gegen den Abstieg holten zu Hause der FSV Prüfening, der das Kellerduell gegen Schwarzenfeld mit 2:1 für sich entschied, und der FC Pielenhofen-Adlersberg, der weiterhin ersatzgeschwächte Hainsackerer im Derby satt mit 5:0 abblitzen ließ. Ein starkes Comeback lieferte indes der FC Thalmassing ab. Die Roosters münzten im Heimspiel gegen den VfB Bach einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um.



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Wir starteten gut ins Spiel, nutzten aber wie so oft unsere Top-Chancen nicht und bekamen dann das Gegentor. Danach wurde es ein umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten – und definitiv kein einfaches Spiel für den Schiedsrichter. Am Ende wurde unsere Mentalität belohnt: Wir drehten das Spiel und hielten den Dreier selbst in Unterzahl fest. Kompliment an die Mannschaft, die trotz vieler Rückschläge weiter gemacht hat. Ich hoffe, dass wir auf dieser Leistung aufbauen!“









Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Die Mannschaft zeigte ein gute Reaktion auf die Vorwoche und holte sich völlig verdient die drei Punkte.“









Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage. Wir lagen völlig zu Recht mit 2:0 vorne und hätten auf 3:0 erhöhen müssen. Durch eine Ecke sowie nach einem Fernschuss kassierten wir das 2:1 und 2:2. Es darf uns nicht passieren, dass wir den Gegner zurückkommen lassen. Wir sind eigentlich gut aus der Halbzeit rausgekommen, hatten mehrere Chancen. Erneut durch eine Ecke erzielte Thalmassing das 3:2. Es geht weiter und kommenden Freitag gegen Viehhausen wollen wir die Punkte natürlich bei uns behalten.“









Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Ein verdienter Dreier für uns. Respekt vor der Mannschaft: Wir haben diese Saison noch kein Spiel bestritten, bei dem weniger als sieben Spieler gefehlt haben. Heute haben wir wirklich geliefert. Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft waren wirklich top. Durch einen Standard gingen wir in Führung, haben dann durch eine schlechten Defensivleistung den Ausgleich kassiert. In der zweiten Halbzeit haben wir fast gar nichts zugelassen und verdientermaßen die drei Punkte geholt.“









Günter Brandl (Trainer SV Wenzenbach): „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben gewusst, dass es ein enormes Kampfspiel und ein extremer Abnutzungskampf sein wird. Beide Mannschaften waren in den ersten 20 Minuten bemüht, keine Fehler zu machen und sich einen Feldvorteil zu verschaffen. In der 30. Minute haben wir das Gegentor nach einen Ballverlust kassiert. In den 15 Minuten vor der Halbzeit haben wir enormen Druck aufgebaut und in dieser Phase drei, vier hochkarätige Chancen leider nicht verwerten können. Mit Beginn der zweiten Hälfte war uns wichtig, dass wir so schnell wie möglich den Ausgleichstreffer erzielen. Nach gut einer Stunde ist uns dies auch gelungen. Ab diesem Zeitpunkt waren wir im Flow und haben auf das zweite Tor gedrängt. Regenstauf war bei Kontern im Ansatz immer gefährlich. Nichtsdestotrotz haben wir einfach mehr und mehr investiert, um den Siegtreffer zu erzielen. Letztendlich gelang uns das im Anschuss eines Standards. Wir sind natürlich happy, die Punkte gegen einen zu erwartet schweren Gegner bei uns zu behalten.“



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Wir waren in den ersten 35 Minuten sehr gut im Spiel und hatten das 2:0 auf dem Fuß. In den zehn Minuten vor der Halbzeit hatten wir ein zwei Mal Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren. Nach der Pause hatten wir wieder Möglichkeiten zum 2:0, machten es nicht und kassierten dann den Ausgleich. Das Ende ist natürlich extrem bitter aus unserer Sicht, weil wir vor dem Gegentor zwei Mal die Möglichkeit hatten, den Ball zu klären. So wäre das Gegentor in der Nachspielzeit nicht gefallen.“