Der FC Raindorf (rechts) musste sich in Schirmitz mit einem Punkt begnügen, dem Außenseiter fehlten wenige Minuten zur ganz großen Überraschung. – Foto: Dagmar Nachtigall

»Extrem bitter«: Derbydreier geht an Pfreimd – Schirmitzer Debüt-Punkt Bezirksliga Nord, der Sonntag: Raindorf stolpert über den bis dato punktlosen Letzten +++ Arnschwang kassiert späten Knockout gegen Weiden-Ost

Freud und Leid liegen im Fußball oft so eng beisammen. Die heutigen Sonntagsspiele der Bezirksliga Nord waren ein Paradebeispiel dafür. Der FC Wernberg und die DJK Arnschwang kassierten bittere Niederlagen. Und der bisher punktlose Tabellenletzte SpVgg Schirmitz durfte sich endlich über den ersten Bezirksliga-Punkt freuen; der späte Zeitpunkt des zweiten Gegentores dämpft diese Freude aber...



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Wir haben sehr gut angefangen und verzeichneten ein, zwei klare Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben. Bis zur Halbzeit haben wir dann etwas den Faden verloren. Nach der Halbzeit waren wir wieder die soweit spielbestimmende Mannschaft. Pfreimd hatte schon immer wieder Möglichkeiten, doch die klareren Chancen lagen bei uns. Nach dem 1:0 hätten wir das zweite Tor nachlegen können, um das Spiel früher zu entscheiden. So war es eine Zitterpartie bis zum Schluss. Ein an sich verdienter Sieg – und eine sehr gute Leistung.“



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Extrem bitter. Wir sind nicht gut reingekommen und haben nach einem Ballverlust schnell eine Riesenchance zugelassen. Fortan sind wir besser reingekommen; die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Aus der Halbzeit kamen wir gut raus, doch leider haben wir uns in dieser Phase nicht mit einem Tor belohnt und mussten dann über Außen ein Gegentor hinnehmen. In der Schlussphase versuchten wir noch einmal alles, aber wurden durch eine harte Rote Karte etwas ausgebremst. Leider steht unterm Strich eine Niederlage, die echt wehtut. Es gilt die Kräfte zu bündeln und sauber zu trainieren und am Samstag besser zu spielen, um endlich in die Erfolgsspur zu kommen.“









Christian Ranzinger (Trainer DJK Arnschwang): „Nach einer guten ersten Halbzeit von unserer Seite – defensiv haben wir fast keine Torchancen zugelassen und sind verdientermaßen mit 1:0 in die Pause gegangen – hat Weiden ihren Spielstil umgestellt auf nur noch lange Bälle. Spätestens nach der Roten Karte an unseren Innenverteidiger haben wir es nicht mehr recht gut verteidigt. In Unterzahl haben wir noch zwei Tore nach langen Bällen kassiert, was wir definitiv besser verteidigen hätten müssen. Am Ende des Tages sind wir selbst schwer bei der Niederlage, weil wir zuvor schon das Spiel ausmachen hätten müssen. Einige Konterchancen haben wir schlecht zu Ende gespielt. Überdies wurde uns wieder mal ein klarer Elfmeter zum möglichen 2:0 nicht gegeben. Weiden ist mit einer guten kämpferischen Leistung in der zweiten Halbzeit zurückgekommen ist.“









Fabian Hirmer (Trainer SpVgg Schirmitz): „In einem intensiven und umkämpften Spiel hat unsere Mannschaft alles reingeworfen und bis zum Schluss großen Einsatz gezeigt. Trotz Unterzahl gelang es uns, die Führung zu verteidigen, ehe der Gegner kurz vor Schluss noch den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Wir haben heute bewiesen, dass wir mit Leidenschaft und Kampfgeist jedem Gegner Paroli bieten können. Wenn wir weiter so arbeiten, werden wir unsere Punkte Schritt für Schritt holen.“