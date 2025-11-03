"Extrem bitter" - abgefälschter Schuss kostet Mühlen Platz Eins!

„Wir kriegen den Ausgleich in der 90.+3 und machen bis dahin wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Dann tut es natürlich weh, so spät den Ausgleich zu kassieren“, sagte Hinrichs nach der Partie. „Wenn man sich vor Augen hält, dass es mit dem Sieg die Tabellenführung gewesen wäre, ist das natürlich doppelt bitter.“

Mühlen startete stark in die Begegnung. „Wir kommen gut rein in die Partie, sind von Anfang an sehr präsent, haben mehr vom Spiel“, so der Coach. Nach einer guten Anfangsphase ohne klare Torchancen ging Papenburg etwas überraschend durch Wilko Docter in Führung, doch Benjamin Willenbrink glich kurz darauf per Kopf aus – nach einer Ecke von Peter Sieve. „Papenburg geht dann so ein bisschen aus dem Nichts in Führung, aber wir können relativ postwendend ausgleichen.“

Lange sah es nach dem Auswärtssieg aus

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Mühlen weitgehend das Geschehen. „Wir sind aus meiner Sicht spielerisch die etwas bessere Mannschaft, die etwas aktivere, die Mannschaft, die das Tor ein bisschen mehr möchte.“ Nach mehreren vergebenen Chancen brachte Peter Sieve die Gäste in der 70. Minute mit 2:1 in Front. „Wir gehen dann verdient 2:1 in Führung nach Vorarbeit von Benni Willenbrink und hatten eigentlich ein gutes Gefühl, weil wir im Anschluss nicht viel zugelassen haben.“

Doch in der Nachspielzeit schlug der Tabellenführer zurück: Ein abgefälschter Schuss von Max Antoni fand unglücklich den Weg ins Netz – Endstand 2:2. „Der Schuss wäre eigentlich kein Problem für unseren Torwart geworden, wird aber von unserem Abwehrspieler so unglücklich abgefälscht, dass er unhaltbar in die Ecke geht. Das war natürlich extrem bitter.“

Fast hätte Mühlen das Spiel sogar noch komplett verloren: „Wenn es ganz blöd gelaufen wäre, hätten wir das Spiel sogar noch verloren. In der 90.+5 hat Ole Eucken noch eine gute Kopfballchance – die setzt er zum Glück übers Tor.“

Trotz des späten Rückschlags zeigte sich Hinrichs stolz über die Leistung seines Teams: „Unterm Strich muss man sagen, dass so ein Punkt in Papenburg natürlich auch eine gute Leistung ist – wenngleich an diesem Tag einfach mehr möglich gewesen wäre und aus meiner Sicht auch mehr verdient gewesen wäre.“

Beeindruckt zeigte sich der Mühlener Trainer auch von der Atmosphäre im Papenburger Stadion: „Es ist ja immer ein super Setting dort – tolles Stadion, eine super Anzeigetafel, Tribüne, tausend Zuschauer. Das Ganze hat wirklich Flair, und es hat einfach viel Spaß gemacht, so ein Spiel spielen zu dürfen.“

Dennoch bleiben die Blau-Weißen auf Rang eins und haben am kommenden Spieltag die Chance, im nächsten direkten Duell gegen Garrel, die zwei Punkte hinter Papenburg stehen, die Tabellenführung auszubauen. GW Mühlen spielt zeitgleich daheim gegen VfL Oldenburg und kann der lachende Dritte werden.