"Extrem ärgerlich": Ingolstadt verspielt Führung bei Duisburg

Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt, bei Magenta Sport: „Wenn wir das Spiel 1:0 gewonnen hätten, hätte ich dem beigepflichtet, dass wir dieses Spiel sehr glücklich gewonnen hätten. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass uns gerade alles leicht vom Fuß fällt. Das 1:1 ist extrem ärgerlich. Aber das 2:1 war auf unsere Sicht, von der Bank, Abseits. Wenn wir hier mit so einer Kulisse das Gegentor kriegen, ist das wieder extrem unglücklich und ärgert, wenngleich über die gesamte Zeit Duisburg mehr auf unser Tor hatte. Aber wir waren heute auch beim Tabellenführer und nicht irgendwo anders.“

Ivo Grlic, Sportdirektor Ingolstadt und Ex-Spieler und -Sportdirektor Duisburg, über den MSV: „Es ist immer wieder schön, hierherzukommen. Ich war knapp 19 Jahre hier. Das ist schon eine lange Zeit. Wir haben damals sehr viel durchgemacht, mit dem Lizenzentzug. Das war keine einfache Zeit. Die Fans, die Stadt, die standen wie eine Eins dahinter. Das war schon so ein Moment, wo man sagt: Wow! Dieser Zusammenhalt, das ist Wahnsinn.“