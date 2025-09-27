"Extrem ärgerlich": Ingolstadt verspielt Führung bei Duisburg

Der FC Ingolstadt unterliegt dem MSV Duisburg. Die Reaktionen von Sabrina Wittmann und Ivo Grlic bei MagentaSport zum Nachlesen.
Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt, bei Magenta Sport: „Wenn wir das Spiel 1:0 gewonnen hätten, hätte ich dem beigepflichtet, dass wir dieses Spiel sehr glücklich gewonnen hätten. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass uns gerade alles leicht vom Fuß fällt. Das 1:1 ist extrem ärgerlich. Aber das 2:1 war auf unsere Sicht, von der Bank, Abseits. Wenn wir hier mit so einer Kulisse das Gegentor kriegen, ist das wieder extrem unglücklich und ärgert, wenngleich über die gesamte Zeit Duisburg mehr auf unser Tor hatte. Aber wir waren heute auch beim Tabellenführer und nicht irgendwo anders.“
Ivo Grlic, Sportdirektor Ingolstadt und Ex-Spieler und -Sportdirektor Duisburg, über den MSV: „Es ist immer wieder schön, hierherzukommen. Ich war knapp 19 Jahre hier. Das ist schon eine lange Zeit. Wir haben damals sehr viel durchgemacht, mit dem Lizenzentzug. Das war keine einfache Zeit. Die Fans, die Stadt, die standen wie eine Eins dahinter. Das war schon so ein Moment, wo man sagt: Wow! Dieser Zusammenhalt, das ist Wahnsinn.“
...über die Zukunft: „Ich glaube, Kontinuität, Nachhaltigkeit, ist schon sehr wichtig. Der Weg, den wir seit knapp zwei Jahren gehen, ist wichtig, aber auch richtig, ein Gesicht zu haben. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele junge Spieler integriert, aus unserem eigenen NLZ. Wir haben in diesem Sommer einige Verkäufe getätigt. Ich glaube, unsere eigene Nachwuchsarbeit ist hervorragend. Sabrina (Wittmann) entwickelt die Mannschaft weiter, entwickelt die jungen Spieler weiter. Das ist unser Weg. Natürlich wollen wir ein gesundes Fundament aufbauen, eben mit den erfahrenen Spielern, um dann den Weg weiterzugehen und wirklich von Spiel zu Spiel zu schauen, genauso wie wir auch heute hier gewinnen wollen.“
Vorbericht:
Am Samstag um 14:00 Uhr steht für den FC Ingolstadt 04 das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena an. Die Schanzer treffen dabei auf einen absolut selbstbewussten Aufsteiger, der mit der Euphorie des Aufstiegs im Rücken eine brutal starke Saison spielt.
Cheftrainerin Sabrina Wittmann zeigte sich in der Pressekonferenz respektvoll gegenüber dem Gegner: „Die Euphorie und das Selbstbewusstsein vom Aufstieg sieht man auch im Duisburger Spiel. Gleichzeitig hat sich die Mannschaft zum guten Kern der letzten Saison auch nochmal gut verstärkt.“
Eine besondere Note erhält die Partie durch Patrick Sussek, der als ehemaliger Schanzer nun das Trikot des MSV trägt. „Mich freut es natürlich, dass es für ihn so gut läuft“, sagte Wittmann. „Ich glaube aber, dass es für uns wichtiger ist, uns auf unser Spiel zu konzentrieren.“
Nach sechs Siegen in Serie musste der MSV am letzten Spieltag einen ersten Punktverlust hinnehmen. Gegen Aufsteiger Havelse setzte es ein 1:1-Unentschieden. Auch die Schanzer konnten am vergangenen Wochenende nicht gewinnen und mussten sich mit einem 0:0 gegen Wiesbaden begnügen. Gelingt der Wittmann-Elf die Überraschung in Duisburg? Wir berichten im Live-Ticker.